Свердловчане заявили 151 бизнес-идею на конкурс в сфере туризма

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Напомним, Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области с 11 апреля по 10 мая принимал заявки на конкурс от предпринимателей на грантовую поддержку бизнес-идей. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и благодаря заявке губернатора Евгения Куйвашева на реализацию идей-победителей из федерального бюджета выделили 332 миллиона рублей.
Конкурсный отбор продлится до конца мая. В начале июня победители получат на реализацию своих идей в области туризма от 3 до 10 миллионов рублей.
В лидерах количество проектов на создание модульных конструкций - 64. Идей по развитию пляжей и прибрежных территорий — 26.
Сегодня в Свердловской области очень высокий спрос на комфортабельные средства размещения на природе. И мы видим, что бизнес активно откликается на эту потребность, благодаря чему до конца года мы ждём появления нескольких десятков новых домиков для отдыха. Сейчас конкурсная комиссия детально знакомится с каждой заявкой, в начале июня будут названы победители, — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
Напомним, всего на 2023 год на федеральном уровне были одобрены 3 заявки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на развитие туристической инфраструктуры. Регион получит почти 600 миллионов рублей.
Кроме поддержки за счёт средств федерального бюджета, в регионе реализуются проекты с привлечением финансов из областного бюджета. В 2023 году Нижний Тагил получил субсидию в размере 4,2 млн рублей.
Эти средства пойдут на создание нового туристического кластера в Свердловской области в 2023 году. В маршрут планируется включить все населенные пункты, где работал Демидов. Еще одна задача — восстановление заводов. В Нижнем Тагиле располагается эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод». Сейчас подготавливают проект по реконструкции завода и преображения территории вокруг него.
По прогнозам департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области в этом году регион планируют посетить более 3 миллионов туристов. Гостей в регион привлечет большое количество мероприятий. Среди них — юбилей Екатеринбурга, Университетские игры, гастрономические фестивали, перевал Дятлова, Ural Music Night.
Ural Music Night пройдет уже 23 июня на 100 различных площадках. В нем примут участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, а также Валерий Сюткин — он вместе со зрителями встретит рассвет и исполнит «Луч солнца золотого» на Октябрьской площади. Фестиваль будет сопровождать показ одежды от уральских брендов.
Также на Урале второй год строится Большая уральская тропа (БУТ). БУТ проходит по территории Большого Урала через Пермский край, Свердловскую, Челябинскую области и республику Башкортостан. Ее длина 1800 км. Мы позиционируем ее как самую протяженную горную тропу в России, проходит БУТ по хребту уральских гор, по границе Европы и Азии, по водоразделу рек.
Для гостей Нижнего Тагила в городе предоставляются различные туристические маршруты. Например, «Малахитовая линия». Это пешеходный маршрут, объединяющий в себя ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты прошлого и настоящего (музеи, памятники, театры, скверы, парки, Лисья гора и многое другое). Путь обозначен специальной зеленой полосой на асфальте. Он замкнут и позволяет вернуться в исходную точку. Его длина составляет 5,7 км. В рамках этого мероприятия туристы и сами тагильчане смогут посетить 30 объектов индустриальной, архитектурной и культурной ценностей.