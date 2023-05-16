Свердловчане заявили 151 бизнес-идею на конкурс в сфере туризма

Для гостей Нижнего Тагила в городе предоставляются различные туристические маршруты. Например, «Малахитовая линия». Это пешеходный маршрут, объединяющий в себя ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты прошлого и настоящего (музеи, памятники, театры, скверы, парки, Лисья гора и многое другое). Путь обозначен специальной зеленой полосой на асфальте. Он замкнут и позволяет вернуться в исходную точку. Его длина составляет 5,7 км. В рамках этого мероприятия туристы и сами тагильчане смогут посетить 30 объектов индустриальной, архитектурной и культурной ценностей.