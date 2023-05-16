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Свердловчане заявили 151 бизнес-идею на конкурс в сфере туризма

16 мая 2023, 09:15
Фото: 1MI
Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области завершил прием заявок на конкурс от предпринимателей на грантовую поддержку бизнес-идей. Региональные предприниматели направили 151 проект создания туристической инфраструктуры.

Напомним, Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области с 11 апреля по 10 мая принимал заявки на конкурс от предпринимателей на грантовую поддержку бизнес-идей. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и благодаря заявке губернатора Евгения Куйвашева на реализацию идей-победителей из федерального бюджета выделили 332 миллиона рублей.

Конкурсный отбор продлится до конца мая. В начале июня победители получат на реализацию своих идей в области туризма от 3 до 10 миллионов рублей.

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В лидерах количество проектов на создание модульных конструкций - 64. Идей по развитию пляжей и прибрежных территорий — 26.

Сегодня в Свердловской области очень высокий спрос на комфортабельные средства размещения на природе. И мы видим, что бизнес активно откликается на эту потребность, благодаря чему до конца года мы ждём появления нескольких десятков новых домиков для отдыха. Сейчас конкурсная комиссия детально знакомится с каждой заявкой, в начале июня будут названы победители, — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Напомним, всего на 2023 год на федеральном уровне были одобрены 3 заявки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на развитие туристической инфраструктуры. Регион получит почти 600 миллионов рублей.

Кроме поддержки за счёт средств федерального бюджета, в регионе реализуются проекты с привлечением финансов из областного бюджета. В 2023 году Нижний Тагил получил субсидию в размере 4,2 млн рублей.

Эти средства пойдут на создание нового туристического кластера в Свердловской области в 2023 году. В маршрут планируется включить все населенные пункты, где работал Демидов. Еще одна задача — восстановление заводов. В Нижнем Тагиле располагается эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод». Сейчас подготавливают проект по реконструкции завода и преображения территории вокруг него.

Фото: TagilCity.ru
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По прогнозам департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области в этом году регион планируют посетить более 3 миллионов туристов. Гостей в регион привлечет большое количество мероприятий. Среди них — юбилей Екатеринбурга, Университетские игры, гастрономические фестивали, перевал Дятлова, Ural Music Night.

Ural Music Night пройдет уже 23 июня на 100 различных площадках. В нем примут участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, а также Валерий Сюткин — он вместе со зрителями встретит рассвет и исполнит «Луч солнца золотого» на Октябрьской площади. Фестиваль будет сопровождать показ одежды от уральских брендов.

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Также на Урале второй год строится Большая уральская тропа (БУТ). БУТ проходит по территории Большого Урала через Пермский край, Свердловскую, Челябинскую области и республику Башкортостан. Ее длина 1800 км. Мы позиционируем ее как самую протяженную горную тропу в России, проходит БУТ по хребту уральских гор, по границе Европы и Азии, по водоразделу рек.

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Для гостей Нижнего Тагила в городе предоставляются различные туристические маршруты. Например, «Малахитовая линия». Это пешеходный маршрут, объединяющий в себя ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты прошлого и настоящего (музеи, памятники, театры, скверы, парки, Лисья гора и многое другое). Путь обозначен специальной зеленой полосой на асфальте. Он замкнут и позволяет вернуться в исходную точку. Его длина составляет 5,7 км. В рамках этого мероприятия туристы и сами тагильчане смогут посетить 30 объектов индустриальной, архитектурной и культурной ценностей.

#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Туризм#Центр развития туризма#Евгений Куйвашев#Гости#Путешественники#Путешествие#Ночь музыки#Бизнес#Грант#Губернатор
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