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Свердловский губернатор и глава МЧС РФ проверят после пожаров Сосьву и Таежный

16 мая 2023, 08:28
Фото: МЧС России
Ход восстановления Сосьвы и Таежного после пожаров проверят глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Проверка состоится 16 мая. Они встретятся с местными жителями и пожарными, которые сражались с пламенем в этих населенных пунктах.

Помимо этого, в их планы входит оценка скорости строительства жилья для тех, чьи дома сгорели. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Отмечается, то днем ранее Александр Куренков посещал соседнюю Курганскую область. Она тоже серьезно пострадала от природных пожаров.

Строительство новых домов стартовало в Сосьве после пожаров
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#Елена Озерова#Пожар#Сосьва#Таежный#Губернатор#Глава МЧС#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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