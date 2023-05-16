Свердловский губернатор и глава МЧС РФ проверят после пожаров Сосьву и Таежный

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Проверка состоится 16 мая. Они встретятся с местными жителями и пожарными, которые сражались с пламенем в этих населенных пунктах.
Помимо этого, в их планы входит оценка скорости строительства жилья для тех, чьи дома сгорели. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Отмечается, то днем ранее Александр Куренков посещал соседнюю Курганскую область. Она тоже серьезно пострадала от природных пожаров.