Три свердловских медика получили звание «Заслуженный врач РФ»

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Звания удостоились заведующие отделениями Свердловской областной клинической больницы №1 Елена Борецкая и Лев Кардапольцев, а также завотделением городской больницы Асбеста Александр Бодунов.
Елена Борецкая трудится в отделении диализа более 33 лет, пишет «АиФ-Урал». Карьеру она начинала в должности врача-нефролога.
Лев Кардапольцев работает в отделении рентгенохирургических методов диагностики 30 лет. В 2009 году он и его коллеги выполнили гибридные операции на сердце маловесным детям первых месяцев жизни с врожденными пороками.
Александр Бодунов трудится в урологическом отделении на протяжении 29 лет. 17 лет назад благодаря нему в Асбесте открылся первый в Свердловской области экспресс-диагностический урологический кабинет.