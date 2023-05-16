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Три свердловских медика получили звание «Заслуженный врач РФ»

16 мая 2023, 13:45
Фото: 1MI
Звания «Заслуженный врач РФ» удостоились три врача из Свердловской области. Указ о присвоении им почетного звания подписал глава России Владимир Путин.

Звания удостоились заведующие отделениями Свердловской областной клинической больницы №1 Елена Борецкая и Лев Кардапольцев, а также завотделением городской больницы Асбеста Александр Бодунов.

Елена Борецкая трудится в отделении диализа более 33 лет, пишет «АиФ-Урал». Карьеру она начинала в должности врача-нефролога.

Лев Кардапольцев работает в отделении рентгенохирургических методов диагностики 30 лет. В 2009 году он и его коллеги выполнили гибридные операции на сердце маловесным детям первых месяцев жизни с врожденными пороками.

Александр Бодунов трудится в урологическом отделении на протяжении 29 лет. 17 лет назад благодаря нему в Асбесте открылся первый в Свердловской области экспресс-диагностический урологический кабинет.

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#Елена Озерова#Врачи#Медики#Доктор#Здоровье#Свердловская область
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