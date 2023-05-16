Ученики пермской школы под наставничеством ПЦБК разработали уникальный проект

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Мероприятие проходило в инновационном центре «Сколково» 4 и 5 мая. В конкурсе приняли участие сто лучших инженерных команд, в состав которых вошли более трехсот детей от пяти до семнадцати лет. География соревнований была представлена практически всеми российскими субъектами. В финал вышли проекты, которые получили высокую экспертную оценку на уровне регионов, пишет properm.ru.
Участники из Перми представили проект «Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования». В его основе лежит разработка робота, встроенного в саму бумагоделательную машину и обладающего функцией нанесения штрихкода на рулон бумаги в процессе производства. В создании робота ребятам помогали сотрудники ПЦБК. Технология предполагает, что готовый рулон забирает погрузчик, а дальнейшее перемещение товара по складу или производственному цеху можно отслеживать в режиме реального времени с помощью системы штрихкодирования. Таким образом, можно получить полные данные обо всем жизненном цикле товара.
Работа над проектом началась в сентябре прошлого года. В ходе его реализации школьники посещали ПЦБК с экскурсиями, чтобы подробно изучить технологический процесс. В ходе встреч с экспертами предприятия были проработаны и практические аспекты, связанные с общим функционированием модели и алгоритмом.
Как рассказала инженер-проектировщик проектного офиса ПЦБК Вероника Синицына, хотя сотрудничество предприятия с учащимися школы № 135 началось недавно, уже удалось добиться совместных высоких результатов – победы на уровне региона, а потом – и на российском уровне в номинации «Взаимодействие с предприятием» соревнований «ИКаР-классик».
«У ребят есть желание продолжать сотрудничать, развиваться и побеждать. Уверены, что в итоге появятся новые проекты и перспективы!» – подытожила Синицына.
Отметим, что осенью 2022 года пермская школа № 135 вошла в производственно-образовательный кластер Пермской ЦБК. В рамках соглашения промышленная компания и образовательное учреждение оказывают поддержку школьникам в профориентации посредством организации экскурсий на производство, проведения профотборов и реализации совместных проектов. В кластер ПЦБК входит уже шестнадцать образовательных учреждений. Они представлены не только общеобразовательными школами, но и вузами, колледжами и техникумами.