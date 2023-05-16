Ученики пермской школы под наставничеством ПЦБК разработали уникальный проект

Участники из Перми представили проект «Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования». В его основе лежит разработка робота, встроенного в саму бумагоделательную машину и обладающего функцией нанесения штрихкода на рулон бумаги в процессе производства. В создании робота ребятам помогали сотрудники ПЦБК. Технология предполагает, что готовый рулон забирает погрузчик, а дальнейшее перемещение товара по складу или производственному цеху можно отслеживать в режиме реального времени с помощью системы штрихкодирования. Таким образом, можно получить полные данные обо всем жизненном цикле товара.