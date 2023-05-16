Управление по борьбе с киберпреступлениями появилось в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Главой ведомства стал полковник Евгений Полупанов. Учреждение носит аббревиатуру – УБК, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
Подразделение появилось по указу Владимира Путина. Отмечается, что за 4 месяцы нынешнего года в регионе каждое восьмое преступление было связано с компьютерами. Граждане пострадали в общей сложности на 670 млн рублей.
Главе ведомства Евгению Полупанову 42 года. Карьеру он начинал в Ленинском РУВД в качестве эксперта–криминалиста.