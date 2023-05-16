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Управление по борьбе с киберпреступлениями появилось в Свердловской области

16 мая 2023, 14:14
Фото: 1MI
В Свердловской области появилось новое управление. В нем будут бороться с киберпреступлениями.

Главой ведомства стал полковник Евгений Полупанов. Учреждение носит аббревиатуру – УБК, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Подразделение появилось по указу Владимира Путина. Отмечается, что за 4 месяцы нынешнего года в регионе каждое восьмое преступление было связано с компьютерами. Граждане пострадали в общей сложности на 670 млн рублей.

Главе ведомства Евгению Полупанову 42 года. Карьеру он начинал в Ленинском РУВД в качестве эксперта–криминалиста.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Управление#Начальник#Киберпреступления#Общество
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