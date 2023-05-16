В Академическом районе Екатеринбурга произошла стрельба

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Хозяйка квартиры Анастасия увидела следы от пуль и разбитые стекла. После этого она пожаловалась в полицию, пишет Е1.
По словам хозяйки жилья, сами выстрелы ни она, ин ее семья не слышали. Поэтому она предположила, что стреляли ночью. Следы от пуль они заметили утром.
По словам Анастасии, они все еще в шоке, ведь на лоджии, которая была обстрелена, часто играет ребенок. Теперь полиция разбирается в инциденте.