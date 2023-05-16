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В Академическом районе Екатеринбурга произошла стрельба

16 мая 2023, 10:37
Фото: 1MI
На стрельбу пожаловались жители Академического района Екатеринбурга. Неизвестные обстреляли балкон на улице Сахарова, 27/2.

Хозяйка квартиры Анастасия увидела следы от пуль и разбитые стекла. После этого она пожаловалась в полицию, пишет Е1.

По словам хозяйки жилья, сами выстрелы ни она, ин ее семья не слышали. Поэтому она предположила, что стреляли ночью. Следы от пуль они заметили утром.

По словам Анастасии, они все еще в шоке, ведь на лоджии, которая была обстрелена, часто играет ребенок. Теперь полиция разбирается в инциденте.

Житель Екатеринбурга напугал соседей стрельбой на своем балконе
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Стрельба#Оружие#Пули#Происшествия
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