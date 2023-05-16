В РЭО объявили старт регистрации на экозабег в Петербурге

По сообщению издания newia.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что РЭО в рамках НМЭК-2023 поддерживает ряд мероприятий, направленных на популяризацию экологического образа жизни. Одним из них станет экозабег - акция, которая охватит все федеральные округа Российской Федерации. Ожидается, что в Санкт-Петербурге в ней примут участие около тысячи человек. Регистрация на экозабег уже началась.