В РЭО объявили старт регистрации на экозабег в Петербурге

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По сообщению издания newia.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что РЭО в рамках НМЭК-2023 поддерживает ряд мероприятий, направленных на популяризацию экологического образа жизни. Одним из них станет экозабег - акция, которая охватит все федеральные округа Российской Федерации. Ожидается, что в Санкт-Петербурге в ней примут участие около тысячи человек. Регистрация на экозабег уже началась.
Основной забег пройдет в Санкт-Петербурге двадцать седьмого мая: он начнется в 8 утра и завершится в 13:30. Участники смогут пробежать дистанции четыреста метров (детская), пять километров и десять километров по маршруту площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Всем участникам вручат стартовый набор, медаль и сертификат.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, экозабег пройдет еще в восьми регионах Российской Федерации: это Забайкальский край, Кемеровская, Иркутская, Оренбургская, Свердловская, Липецкая, Вологодская области и Дагестан, с этими регионами организуют телемосты. Он отметил что каждый, что примет участие в забеге, внесет свой вклад в сохранение природы. По итогам мероприятия совместно с активистами движения “Волонтеры леса” будут высажены деревья.
Экозабег проводится в партнерстве с проектом “Выбираю чистый воздух” и беговым сообществом Санкт-Петербурга PushkinRun. Для участия в нем необходимо пройти процедуру регистрации на сайте.
Также РЭО в рамках конгресса организует показ модных коллекций, выполненных из вторичного сырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс будет проводиться двадцать пятого и двадцать шестого мая.