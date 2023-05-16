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В РЭО объявили старт регистрации на экозабег в Петербурге

16 мая 2023, 09:52
В компании “Российский экологический оператор” объявили о старте регистрации на экозабег, который пройдет двадцать седьмого мая в Санкт-Петербурге и 8 регионах Российской Федерации в рамках Х Невского международного экологического конгресса.

По сообщению издания newia.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что РЭО в рамках НМЭК-2023 поддерживает ряд мероприятий, направленных на популяризацию экологического образа жизни. Одним из них станет экозабег - акция, которая охватит все федеральные округа Российской Федерации. Ожидается, что в Санкт-Петербурге в ней примут участие около тысячи человек. Регистрация на экозабег уже началась.

Основной забег пройдет в Санкт-Петербурге двадцать седьмого мая: он начнется в 8 утра и завершится в 13:30. Участники смогут пробежать дистанции четыреста метров (детская), пять километров и десять километров по маршруту площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Всем участникам вручат стартовый набор, медаль и сертификат.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, экозабег пройдет еще в восьми регионах Российской Федерации: это Забайкальский край, Кемеровская, Иркутская, Оренбургская, Свердловская, Липецкая, Вологодская области и Дагестан, с этими регионами организуют телемосты. Он отметил что каждый, что примет участие в забеге, внесет свой вклад в сохранение природы. По итогам мероприятия совместно с активистами движения “Волонтеры леса” будут высажены деревья.

Экозабег проводится в партнерстве с проектом “Выбираю чистый воздух” и беговым сообществом Санкт-Петербурга PushkinRun. Для участия в нем необходимо пройти процедуру регистрации на сайте.

Также РЭО в рамках конгресса организует показ модных коллекций, выполненных из вторичного сырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс будет проводиться двадцать пятого и двадцать шестого мая.

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