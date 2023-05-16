TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Изображение материала

В центре Нижнего Тагила появится новый подземный переход

16 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI
Подземный переход построят в центре Нижнего Тагила. На эти цели потратят свыше 1,5 млрд рублей.

Переход будет соединять музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и музей-завод. Его внесут в проект капремонта моста и плотины на улице Челюскинцев.

По словам главы города Владислава Пинаева, проект капремонта плотины расширился. В паводок горожане смогут увидеть падающую воду. Помимо этого, будет создана небольшая прогулочная зона до моста, который ведет на завод.

На все это планируется израсходовать 1,5 млрд рублей. Начнутся работы в 2024 году. Затем власти займутся заводом-музеем Демидовых. При его благоустройстве будут держаться ориентира - «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге. 

Капремонт плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле перенесен на следующий год
Узнать подробнее
Читайте также:
779 пешеходных переходов были приведены к новым стандартам в Свердловской областиПри реконструкции плотины на Челюскинцев в Тагиле будет сохранено культурное наследиеНа реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
#Нижний Тагил#Переход#Завод#Музей#Плотина#Город#Елена Озерова#Касается каждого
Подпишитесь
«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК
Сегодня, 09:44
Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
Сегодня, 05:01
Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха
Вчера, 11:44
За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч
Сегодня, 10:54
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
Сегодня, 06:30