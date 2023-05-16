В центре Нижнего Тагила появится новый подземный переход

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Переход будет соединять музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и музей-завод. Его внесут в проект капремонта моста и плотины на улице Челюскинцев.
По словам главы города Владислава Пинаева, проект капремонта плотины расширился. В паводок горожане смогут увидеть падающую воду. Помимо этого, будет создана небольшая прогулочная зона до моста, который ведет на завод.
На все это планируется израсходовать 1,5 млрд рублей. Начнутся работы в 2024 году. Затем власти займутся заводом-музеем Демидовых. При его благоустройстве будут держаться ориентира - «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге.