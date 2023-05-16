В Верхней Пышме стоматолог сломал челюсть 85-летней бабушке

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По словам снохи пострадавшей Тамары Снигиревой Ольги. Женщина является инвалидом первой группы. Она считает, что врачи понимали, что зуб мудрости у них не получается вырвать, но продолжали совершать эти попытки и «издеваться над бабушкой», пишет Е1.
Обезболивание длилось примерно минут сорок. А дальше они уже наживую ломали ей челюсть, - считает Ольга.
В результате от стоматолога пенсионерку госпитализировали в больницу для ветеранов войн. Там выяснилось, что у нее перелом челюсти со смещением.
По словам врачей в клинике, операция была усложнена тем, что пострадавшая - возрастной человек, в том числе имеющий ряд болезней и установленный кардиостимулятор. Ей был проведен остеосинтез нижней челюсти с установкой титановых пластин для фиксации кости.
Сейчас она в порядке, но ей нужна долгая реабилитация. В стоматологии, в которой она пострадала, проводится проверка.
Там отметили, что женщина пришла к ним в состоянии под названием анкилоз. Это тот случай, когда зуб с челюстью почти полностью срастаются. Так как боль была острая, не удалять его тоже было нельзя.
В процессе удаления оказалось, что прочность челюстной кости оказалась меньше, чем прочность этой спайки кости и зуба, - отметили там.