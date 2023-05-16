За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Иск в целях защиты интересов ребенка направила в суд прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила по результатам проверки в школе.
Установлено, что 12 января 2023 года первоклассники, посещающие группу продленного дня, пришли вместе с педагогом в спортзал для проведения «Спортивных игр». В это время ученица 2015 года рождения подбежала к шведской стенке и стала по ней подниматься.
Однако из-за плохого прикрепления к стене, сооружение качнулось и школьница упала на спину. После этого перекладина выпала из соединительных элементов и упала девочке на лицо. В результате она получила механическую травму зубов.
Уже на следующий день спортивное оборудование было приведено в надлежащий вид и закреплено.