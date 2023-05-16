TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч

16 мая 2023, 10:54
Фото: 1MI
Школа №23 в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч рублей за нанесенный моральный вред и 1,1 тысячи в качестве материального ущерба за падение первоклассницы со шведской стенки. Такое решение вынес суд.

Иск в целях защиты интересов ребенка направила в суд прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила по результатам проверки в школе.

Установлено, что 12 января 2023 года первоклассники, посещающие группу продленного дня, пришли вместе с педагогом в спортзал для проведения «Спортивных игр». В это время ученица 2015 года рождения подбежала к шведской стенке и стала по ней подниматься.

Однако из-за плохого прикрепления к стене, сооружение качнулось и школьница упала на спину. После этого перекладина выпала из соединительных элементов и упала девочке на лицо. В результате она получила механическую травму зубов.

Уже на следующий день спортивное оборудование было приведено в надлежащий вид и закреплено.

Самодельные качели задушили девочку в Верхней Туре
Узнать подробнее
Читайте также:
Укравший из магазина газировку мальчик попал под колеса Lada в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге мальчик «со справкой» побил девятиклассницуПотерявшая ногу при падении девочка из Нижнего Тагила находится в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Дети#Компенсация#Выплаты#Школа#Пострадавшие#Общество#Нижний Тагил
Подпишитесь
«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК
Сегодня, 09:44
Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
Сегодня, 05:01
В центре Нижнего Тагила появится новый подземный переход
Сегодня, 12:52
Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха
Вчера, 11:44
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
Сегодня, 06:30