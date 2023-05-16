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Житель Сысерти зарезал супругу под Новый год из-за ревности

16 мая 2023, 06:59
Фото: 1MI
Жителя Сысерти суд признал виновным в убийстве супруги под Новый год. Он приревновал женщину и ударил ее ножом в грудь.

По данным следствия, все случилось 31 декабря 2022 года. Мужчина находился в квартире на улице Розы Люксембург. Он был нетрезв. Между ним и супругой начался конфликт. В ходе ссоры мужчина взял нож и ударил им супругу в грудь. Женщина погибла на месте, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, при задержании мужчина был сильно пьян. Он не отрицал свою вину и подробно рассказал о произошедшем. Он пояснил, что причиной ссоры стала ревность. Однако, по словам родственников, женщина повода не давала.

В результате разбирательств суд назначил мужчине 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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#Ирина Кирилова#Убийство#Ревность#Нож#Ранение#Криминал#Сысерть
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