Житель Сысерти зарезал супругу под Новый год из-за ревности

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По данным следствия, все случилось 31 декабря 2022 года. Мужчина находился в квартире на улице Розы Люксембург. Он был нетрезв. Между ним и супругой начался конфликт. В ходе ссоры мужчина взял нож и ударил им супругу в грудь. Женщина погибла на месте, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, при задержании мужчина был сильно пьян. Он не отрицал свою вину и подробно рассказал о произошедшем. Он пояснил, что причиной ссоры стала ревность. Однако, по словам родственников, женщина повода не давала.
В результате разбирательств суд назначил мужчине 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.