Житель Сысерти зарезал супругу под Новый год из-за ревности

По данным следствия, все случилось 31 декабря 2022 года. Мужчина находился в квартире на улице Розы Люксембург. Он был нетрезв. Между ним и супругой начался конфликт. В ходе ссоры мужчина взял нож и ударил им супругу в грудь. Женщина погибла на месте, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.