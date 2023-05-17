11 лесных пожаров ликвидировали за сутки спасатели в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Крупные очаги огня потушены в Пышминском районе (5,3 тысячи гектаров), в Артемовском городском округе (195 гектаров), в Сухом Логу (140 гектаров), в Верхотурском районе (80 гектаров), в Березовском городском округе (23 гектаров).
В тушении возгораний принимали участие семь спецбортов авиации, которые сбросили на горящий лес 635 тонн воды.
Еще 25 природных пожаров, по данным на утро 17 мая, продолжают бушевать в регионе. 11 из них локализованы и огонь не распространяется дальше. Для населенных пунктов угрозы нет.
На сегодняшний день на территории Свердловской области продолжают действовать режим ЧС и особый противопожарный режим. Запрещено разжигать открытый огонь даже на садовых участках, а также выходить в лес.