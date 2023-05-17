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11 лесных пожаров ликвидировали за сутки спасатели в Свердловской области

17 мая 2023, 06:34
Фото: 1MI
В Свердловской области за сутки было потушено 11 лесных пожаров. Общая площадь ликвидированных возгораний составила более 5,7 тысяч гектаров.

Крупные очаги огня потушены в Пышминском районе (5,3 тысячи гектаров), в Артемовском городском округе (195 гектаров), в Сухом Логу (140 гектаров), в Верхотурском районе (80 гектаров), в Березовском городском округе (23 гектаров).

В тушении возгораний принимали участие семь спецбортов авиации, которые сбросили на горящий лес 635 тонн воды.

Еще 25 природных пожаров, по данным на утро 17 мая, продолжают бушевать в регионе. 11 из них локализованы и огонь не распространяется дальше. Для населенных пунктов угрозы нет.

На сегодняшний день на территории Свердловской области продолжают действовать режим ЧС и особый противопожарный режим. Запрещено разжигать открытый огонь даже на садовых участках, а также выходить в лес.

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#Анна Григорьева#Пожар#Тушение#Противопожарный режим#Огонь#Происшествия#Эксклюзив#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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