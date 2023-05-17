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40,9 млн задолжали за уголь для котельных коммунальщики в Туринском районе

17 мая 2023, 10:39
Фото: 1MI
40,9 миллионов рублей за поставленный уголь для котельных задолжало МУП ЖКХ «Тепло-Энерго цех № 1» в Туринском районе.

Проверку по соблюдению законодательства при эксплуатации угольных котельных в Туринском районе провели сотрудники прокуратуры. Выяснилось, что в 12 из них не были установлены приборы учета вырабатываемой энергии. Ведомство через суд обязало устранить нарушения в течение 1,5 лет с момента вступления решения суда в силу.

Кроме того, у коммунальщиков была задолженность за уголь перед поставщиками на сумму более 40,9 миллиона рублей. Однако в ноябре 2021 года они получили муниципальную гарантию в 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Прокуратура#Котельная#Суд#Уголь#Общество#Свердловская область#Туринский район
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