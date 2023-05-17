40,9 млн задолжали за уголь для котельных коммунальщики в Туринском районе

Проверку по соблюдению законодательства при эксплуатации угольных котельных в Туринском районе провели сотрудники прокуратуры. Выяснилось, что в 12 из них не были установлены приборы учета вырабатываемой энергии. Ведомство через суд обязало устранить нарушения в течение 1,5 лет с момента вступления решения суда в силу.