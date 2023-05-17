40,9 млн задолжали за уголь для котельных коммунальщики в Туринском районе

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Проверку по соблюдению законодательства при эксплуатации угольных котельных в Туринском районе провели сотрудники прокуратуры. Выяснилось, что в 12 из них не были установлены приборы учета вырабатываемой энергии. Ведомство через суд обязало устранить нарушения в течение 1,5 лет с момента вступления решения суда в силу.
Кроме того, у коммунальщиков была задолженность за уголь перед поставщиками на сумму более 40,9 миллиона рублей. Однако в ноябре 2021 года они получили муниципальную гарантию в 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.