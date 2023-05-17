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780 тысяч за день украли мошенники у четырех жителей Каменска-Уральского

17 мая 2023, 08:28
Фото: 1MI
Четыре жителя Каменска-Уральского за день отдали мошенникам 780 тысяч рублей. Это произошло 15 мая.

Все четверо написали заявления в полицию, сообщает пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский». В своих обращениях они попросили привлечь виновных к ответственности по уголовным статьям.

Как отметили полицейские, одной из жертв мошенники пояснили, что она якобы стала жертвой преступления, другому пострадавшему предложили скачать на телефон вирусное приложение.

Помимо этого, аферисты обманули мужчину, который хотел купить товары через интернет. А от четвертого пострадавшего мошенники заполучили данные его банковской карты.

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#Мошенники#Кража#Деньги#Криминал#Свердловская область#Елена Озерова
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