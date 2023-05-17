Больше всего случаев высокого загрязнения воздуха в 2022 произошло в Самаре

По словам аналитиков, особенно заметно в прошлом году снизилось число экстремально высоких загрязнений (с 37 до 8). Количество случаев высоких загрязнений уменьшилось с 386 до 201. 60 инцидентов с высоким и сверхвысоким загрязнением зафиксировали в Самаре. 46 случаев – в Иркутской области. Тройку с наиболее высокими показателями замыкает Оренбуржье – 20 инцидентов.