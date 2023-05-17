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Больше всего случаев высокого загрязнения воздуха в 2022 произошло в Самаре

17 мая 2023, 12:00
Вдвое снизилось число случаев высокого и сверхвысокого загрязнения воздуха в России в 2022 году в сравнении с 2021-м. Специалисты утверждают, что причина уменьшения выбросов – снижение количества таких инцидентов в Норильске.

Напомним: в 2021 году в Норильске были установлены современные автоматизированные системы контроля качества воздуха. После этого число регистрируемых выбросов увеличилось. Однако уже в 2022-м негативное воздействие местных предприятий снизилось до минимума, пишет expert.ru.

За минувший год специалисты зарегистрировали 209 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. В исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росгидромета говорится,что треть из них отмечена в Самаре.

В документе сказано, что до коронавирусной пандемии загрязнения воздуха регистрировались реже. Эксперты связывают это с нехваткой автоматизированных пунктов наблюдения.

Чаще всего загрязнителями атмосферы выступали сероводород и бензпирен. Помимо этого, отмечались случаи загрязнения оксидом углерода, диоксидами азота и серы, свинцом.

По словам аналитиков, особенно заметно в прошлом году снизилось число экстремально высоких загрязнений (с 37 до 8). Количество случаев  высоких загрязнений уменьшилось с 386 до 201. 60 инцидентов с высоким и сверхвысоким загрязнением зафиксировали в Самаре. 46 случаев – в Иркутской области. Тройку с наиболее высокими показателями замыкает Оренбуржье – 20 инцидентов.

В прошлом году произошло 3 случая особо масштабного загрязнения воздуха, с распространением вредных веществ на большую площадь. Это случилось в Омской и Самарской областях, а третий инцидент охватил сразу несколько регионов – Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.



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