Больше всего случаев высокого загрязнения воздуха в 2022 произошло в Самаре

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Напомним: в 2021 году в Норильске были установлены современные автоматизированные системы контроля качества воздуха. После этого число регистрируемых выбросов увеличилось. Однако уже в 2022-м негативное воздействие местных предприятий снизилось до минимума, пишет expert.ru.
За минувший год специалисты зарегистрировали 209 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. В исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росгидромета говорится,что треть из них отмечена в Самаре.
В документе сказано, что до коронавирусной пандемии загрязнения воздуха регистрировались реже. Эксперты связывают это с нехваткой автоматизированных пунктов наблюдения.
Чаще всего загрязнителями атмосферы выступали сероводород и бензпирен. Помимо этого, отмечались случаи загрязнения оксидом углерода, диоксидами азота и серы, свинцом.
По словам аналитиков, особенно заметно в прошлом году снизилось число экстремально высоких загрязнений (с 37 до 8). Количество случаев высоких загрязнений уменьшилось с 386 до 201. 60 инцидентов с высоким и сверхвысоким загрязнением зафиксировали в Самаре. 46 случаев – в Иркутской области. Тройку с наиболее высокими показателями замыкает Оренбуржье – 20 инцидентов.
В прошлом году произошло 3 случая особо масштабного загрязнения воздуха, с распространением вредных веществ на большую площадь. Это случилось в Омской и Самарской областях, а третий инцидент охватил сразу несколько регионов – Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.