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Бывший ЗАГС выставят на продажу в Нижнем Тагиле

17 мая 2023, 14:56
Фото: 2Гис
В Нижнем Тагиле продадут здание бывшего ЗАГСа. Таким образом администрация планирует расширить план приватизации имущества казны на 2023 год.

В список лотов также попал бывший квартальный клуб на Вагонке. Среди пяти объектов он самый крупный — 282 кв. м. Сюда входят часть подвала и цоколя жилого дома №52 на улице Зари. Сейчас эти помещения находятся в запустении.

Продать хотят и бывший ЗАГС Тагилстроевского района. Его площадь составляет 196 кв. м. Он был закрыт два года назад.

Остальные три здания меньше по размеру: 6,6 кв. м и 36,3 кв. м — второй этаж здания на улице Краснознаменной, 39, а также 26,8 кв. м — подвал дома на улице Карла Маркса, 73.

Продажу одобрили парламентарии думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ЗАГС#Продажа#Помещение#Общество
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