Бывший ЗАГС выставят на продажу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В список лотов также попал бывший квартальный клуб на Вагонке. Среди пяти объектов он самый крупный — 282 кв. м. Сюда входят часть подвала и цоколя жилого дома №52 на улице Зари. Сейчас эти помещения находятся в запустении.
Продать хотят и бывший ЗАГС Тагилстроевского района. Его площадь составляет 196 кв. м. Он был закрыт два года назад.
Остальные три здания меньше по размеру: 6,6 кв. м и 36,3 кв. м — второй этаж здания на улице Краснознаменной, 39, а также 26,8 кв. м — подвал дома на улице Карла Маркса, 73.
Продажу одобрили парламентарии думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности.