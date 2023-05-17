Диверсант планировал атаку на УВЗ в Нижнем Тагиле самодельными ракетами

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
ЧП предотвратили представители ФСБ. Они сообщают, что атаку готовил местный житель.
Целью злоумышленника было вызвать панику среди сотрудников завода, чтобы это отразилось на выпуске военной продукции. Об этом представители ведомства рассказали фильме «Скрытые фигуры», который вышел на телеканале «Россия 1».
Известно, что тагильчанин оборудовал в подвале дома бункер. Там он изготавливал ракеты, которые тестировал в лесу.
Отметим, что всего с 2022 года, в Свердловской и Тюменской областях силовики задержали 20 человек, которые хотели совершить диверсии.