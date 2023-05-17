Два года разыскивают родственники пропавшую алкоголичку из села под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Татьяна Дурницина, 1983 года, пропала летом 2021 года. С этого времени на попечении сестры находятся ее две несовершеннолетних племянницы. Родственница обратилась в полицию еще в марте. По ее словам, Татьяна Дурницина не заботится о своих дочерях и злоупотребляет спиртными напитками.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском женщины, но пока в ведомстве нет данных о том, где она может находиться.
В связи с этим полиция просит откликнуться всех, кто знает какую-либо информацию о Татьяне Дурницыной, позвонить в дежурную часть отдел полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-63-02.