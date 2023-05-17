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Два года разыскивают родственники пропавшую алкоголичку из села под Нижним Тагилом

17 мая 2023, 11:27
Фото: 1MI

Пропавшую два года назад женщину в селе под Нижним Тагилом разыскивает полиция

Татьяна Дурницына, уроженка села Бродово под Нижним Тагилом, не выходит на связь с родственниками с лета 2021 года. По словам сестры, она злоупотребляет алкогольными напитками.

Татьяна Дурницина, 1983 года, пропала летом 2021 года. С этого времени на попечении сестры находятся ее две несовершеннолетних племянницы. Родственница обратилась в полицию еще в марте. По ее словам, Татьяна Дурницина не заботится о своих дочерях и злоупотребляет спиртными напитками.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском женщины, но пока в ведомстве нет данных о том, где она может находиться.

В связи с этим полиция просит откликнуться всех, кто знает какую-либо информацию о Татьяне Дурницыной, позвонить в дежурную часть отдел полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-63-02.

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#Евгения Сафина#Женщина#Розыск#Пропажа#Полиция#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область
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