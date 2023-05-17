Два года разыскивают родственники пропавшую алкоголичку из села под Нижним Тагилом

Татьяна Дурницина, 1983 года, пропала летом 2021 года. С этого времени на попечении сестры находятся ее две несовершеннолетних племянницы. Родственница обратилась в полицию еще в марте. По ее словам, Татьяна Дурницина не заботится о своих дочерях и злоупотребляет спиртными напитками.