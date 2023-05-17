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Две дворовых территории начали благоустраивать в Нижнем Тагиле

17 мая 2023, 06:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продолжается реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Жилье и городская среда». Рабочие приступили к работам на улице Дружинина, 39 и Зари, 99, сообщают в пресс-службе мэрии.

В начале мая рабочие ООО ГК «Уралстройкомплекс» приступили к благоустройству двора на улице Дружинина, 39. Каждый день на площадке работает порядка 7 единиц техники. Производится демонтаж старых конструкций, выкорчевывание деревьев и снятие асфальта и железобетонных покрытий. На участке более 21 тысяч кв. м. производятся геодезические разбивочные работы. В планах уже осенью закончить работы. На территории двора появится совершенно новая зона отдыха, баскетбольная площадка с резиновым покрытием и детские игровые формы. У подъездов установят лавочки с урнами, расширят проезды и пешеходные дорожки. В порядок приведут парковки и свободный участок за домом. Для жильцов появится 169 машиномест.

В это же время на Вагонке ремонтируют двор на улице Зари, 99. Строители уже приступили к обустройству проезда за домом в сторону улицы Максарева, а специалисты «Горэнерго-НТ» производят внутриквартальную замену системы горячего водоснабжения и центрального отопления. Как рассказал подрядчик, работы по этой территории пройдут в два этапа. Сначала будет отремонтирован удобный проезд и проход для жителей, а затем, после завершения работ на сетях, перейдут к установке игровых комплексов, спортивного оборудования, тренажеров и малых архитектурных форм. Во дворе обновят наружное освещение и озеленят территорию.

Всего в Нижнем Тагиле в 2023 году приведут в порядок более 35 тысяч кв. м. дворовых территорий.

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