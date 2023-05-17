Две дворовых территории начали благоустраивать в Нижнем Тагиле

В это же время на Вагонке ремонтируют двор на улице Зари, 99. Строители уже приступили к обустройству проезда за домом в сторону улицы Максарева, а специалисты «Горэнерго-НТ» производят внутриквартальную замену системы горячего водоснабжения и центрального отопления. Как рассказал подрядчик, работы по этой территории пройдут в два этапа. Сначала будет отремонтирован удобный проезд и проход для жителей, а затем, после завершения работ на сетях, перейдут к установке игровых комплексов, спортивного оборудования, тренажеров и малых архитектурных форм. Во дворе обновят наружное освещение и озеленят территорию.