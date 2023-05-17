GorodPay: оплата проезда в Нижнем Тагиле еще никогда не была такой удобной

Возможности приложения уже доступны пользователям в более чем 30 регионах России. Например, инновационной платформой пользуются пассажиры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Тюмени, а с недавнего времени сервис запустили и в Нижнем Тагиле. Следите за обновлениями и новыми функциями платформы в мобильном приложении и на сайте GorodPay. Скоро появятся такие популярные городские сервисы как оплата парковок и платных дорог, пополнение транспортных карт, покупка проездных, онлайн-транспорт и многое другое.