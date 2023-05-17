GorodPay: оплата проезда в Нижнем Тагиле еще никогда не была такой удобной

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Сервис GorodPay — это мобильное приложение Газпромбанка с широким кругом возможностей для пассажиров общественного транспорта. Более 350 тысяч человек уже активно пользуются приложением, и эта цифра активно продолжает расти. Разберем основные преимущества продукта и как им пользоваться.
По статистике пользователи GorodPay активнее всего:
Чтобы воспользоваться удобным функционалом приложения GorodPay, нужно установить его на смартфон и зарегистрироваться. После можно легко добавить банковские карты, которые вы используете при оплате проезда. В истории по банковским картам автоматически подтянется вся необходимая информация: поездки, чеки и статусы оплат.
Возможности приложения уже доступны пользователям в более чем 30 регионах России. Например, инновационной платформой пользуются пассажиры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Тюмени, а с недавнего времени сервис запустили и в Нижнем Тагиле. Следите за обновлениями и новыми функциями платформы в мобильном приложении и на сайте GorodPay. Скоро появятся такие популярные городские сервисы как оплата парковок и платных дорог, пополнение транспортных карт, покупка проездных, онлайн-транспорт и многое другое.
https://gorodpay.ru?erid=LjN8KTE7F