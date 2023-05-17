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GorodPay: оплата проезда в Нижнем Тагиле еще никогда не была такой удобной

17 мая 2023, 13:35
Фото: 1MI
Смотрите историю поездок, скачивайте билеты и чеки, легко выводите карты из стоп-листа, стройте оптимальные маршруты— и все это в одном приложении.

Сервис GorodPay — это мобильное приложение Газпромбанка с широким кругом возможностей для пассажиров общественного транспорта. Более 350 тысяч человек уже активно пользуются приложением, и эта цифра активно продолжает расти. Разберем основные преимущества продукта и как им пользоваться.

Какие преимущества дает приложение GorodPay?

  • Практичная аналитика по поездкам: контролируйте расходы и смотрите транспортную историю по банковским картам
  • Отчетная документация: билеты и чеки по поездкам всегда у вас под рукой
  • Легкий вывод из стоп-листа: удобные push-уведомления о всех статусах блокировки
  • Оптимальные маршруты с учетом дорожной ситуации: в приложении вся информация о том, как добраться из пункта А в пункт Б на любом виде общественного транспорта, авто или пешком
  • Выгодные предложения от партнеров Газпромбанка: комфортно передвигайтесь по городу и экономьте время и финансы с GorodPay.
Фото: GorodPay

Самые популярные функции GorodPay

По статистике пользователи GorodPay активнее всего:

  • Строят удобные мультимодальные маршруты. В режиме навигации приложение подсказывает, где ближайшая остановка, подсказывает номер нужного автобуса, трамвая или троллейбуса
  • Смотрят историю поездок и информацию по ним. В GorodPay есть персональная аналитика для контроля расходов
  • Выводят карты из стоп-листа. Это нужно, когда есть задолженность по поездкам, либо необходима проверка платежеспособности банковской карты. В приложении можно узнать о причинах блокировки, оплатить задолженность и вывести карту из черного списка. Установите GorodPay, и мы пришлем push, если карта попадет в стоп-лист и уведомим вас после ее разблокировки. Это практично, ведь процесс вывода занимает от 20 минут до суток и зависит от технических особенностей.

Как начать пользоваться сервисом?

Чтобы воспользоваться удобным функционалом приложения GorodPay, нужно установить его на смартфон и зарегистрироваться. После можно легко добавить банковские карты, которые вы используете при оплате проезда. В истории по банковским картам автоматически подтянется вся необходимая информация: поездки, чеки и статусы оплат.

GorodPay сегодня

Возможности приложения уже доступны пользователям в более чем 30 регионах России. Например, инновационной платформой пользуются пассажиры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Тюмени, а с недавнего времени сервис запустили и в Нижнем Тагиле.  Следите за обновлениями и новыми функциями платформы в мобильном приложении и на сайте GorodPay. Скоро появятся такие популярные городские сервисы как оплата парковок и платных дорог, пополнение транспортных карт, покупка проездных, онлайн-транспорт и многое другое.

https://gorodpay.ru?erid=LjN8KTE7F

#Юлия Манькова#Транспорт#Общественный транспорт#Газпромбанк#Приложение#Проезд#Плата за проезд#GorodPay
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