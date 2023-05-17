Хотел сбросить в карьер: житель Первоуральска избил знакомого и вымогал у него деньги

Мужчина решил воспользоваться этой информацией и стал вымогать у знакомого 80 тысяч рублей. Кроме того, он нанес удары оппоненту по лицу и голове. Затем все трое пошли в квартиру к потерпевшему, где обвиняемый продолжил избиение, а также воткнул ему в ногу отвертку.