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Хотел сбросить в карьер: житель Первоуральска избил знакомого и вымогал у него деньги

17 мая 2023, 10:04
Фото: 1MI
Пьяный житель Первоуральска избил своего знакомого и вымогал у него деньги, считая, что тот распространял наркотики.

Следователи выяснили, что утром 13 ноября житель Первоуральска, который в тот момент был пьян, встретил на улице своего знакомого в компании несовершеннолетнего. Обвиняемый считал, что они причастны к распространению наркотиков на территории города.

Мужчина решил воспользоваться этой информацией и стал вымогать у знакомого 80 тысяч рублей. Кроме того, он нанес удары оппоненту по лицу и голове. Затем все трое пошли в квартиру к потерпевшему, где обвиняемый продолжил избиение, а также воткнул ему в ногу отвертку.

Далее мужчина отвел знакомых в лес, обещал их сбросить в карьер и снова нанес им телесные повреждения. Вернувшись в квартиру, он потребовал отдать ему 15 тысяч рублей в этот же день и еще такую же сумму в течение недели.

Затем мужчина заставил потерпевшего открыть мобильный банк и перевести ему тысячу рублей. После этого он ушел, забрав с собой телефон.

Обвиняемого будут судить за вымогательство с применением насилия и грабеж. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-лужба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Суд#Прокуратура#Вымогательство#Деньги#Наркотики#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
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