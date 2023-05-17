Хотел сбросить в карьер: житель Первоуральска избил знакомого и вымогал у него деньги

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Следователи выяснили, что утром 13 ноября житель Первоуральска, который в тот момент был пьян, встретил на улице своего знакомого в компании несовершеннолетнего. Обвиняемый считал, что они причастны к распространению наркотиков на территории города.
Мужчина решил воспользоваться этой информацией и стал вымогать у знакомого 80 тысяч рублей. Кроме того, он нанес удары оппоненту по лицу и голове. Затем все трое пошли в квартиру к потерпевшему, где обвиняемый продолжил избиение, а также воткнул ему в ногу отвертку.
Далее мужчина отвел знакомых в лес, обещал их сбросить в карьер и снова нанес им телесные повреждения. Вернувшись в квартиру, он потребовал отдать ему 15 тысяч рублей в этот же день и еще такую же сумму в течение недели.
Затем мужчина заставил потерпевшего открыть мобильный банк и перевести ему тысячу рублей. После этого он ушел, забрав с собой телефон.
Обвиняемого будут судить за вымогательство с применением насилия и грабеж. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-лужба прокуратуры Свердловской области.