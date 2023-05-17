Из психбольницы в Тавде сбежала женщина

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Женщину разыскивают. Среди примет называют рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. На момент пропажи на ней были надеты черная шапка, куртка, брюки и полусапоги. Об этом сообщили в МО МВД России Тавдинский.
Отмечается, что сбежавшая могла поймать попутное авто и уехать либо в Тюменскую область, либо в Екатеринбург. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи, просят позвонить по телефону: 8 (34360) 5-29-61.