Из психбольницы в Тавде сбежала женщина

Женщину разыскивают. Среди примет называют рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. На момент пропажи на ней были надеты черная шапка, куртка, брюки и полусапоги. Об этом сообщили в МО МВД России Тавдинский.