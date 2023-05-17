TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Изображение материала

Из психбольницы в Тавде сбежала женщина

17 мая 2023, 14:04
Фото: МО МВД России Тавдинский
В Тавде 11 мая из психоневрологического интерната сбежала пациентка — 42-летняя Наталья Макеевская. Где она находится, неизвестно до сих пор.

Женщину разыскивают. Среди примет называют рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. На момент пропажи на ней были надеты черная шапка, куртка, брюки и полусапоги. Об этом сообщили в МО МВД России Тавдинский.

Отмечается, что сбежавшая могла поймать попутное авто и уехать либо в Тюменскую область, либо в Екатеринбург. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи, просят позвонить по телефону: 8 (34360) 5-29-61.

«Сбежал без денег»: разбойник-неудачник задержан в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Тавда#Психбольница#Психдиспансер#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов
Сегодня, 04:31
Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
Вчера, 05:01
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
Сегодня, 11:57
Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг
Сегодня, 05:31
За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч
Вчера, 10:54
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
Сегодня, 07:34