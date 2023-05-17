Из-за церковной свечки сгорела квартира на Ломоносова в Нижнем Тагиле

Огнеборцы выехали на вызов и установили, что огонь разгорелся на седьмом этаже в девятиэтажном доме на улице Ломоносова, 11. До их прибытия из подъезда уже эвакуировались восемь человек, еще четверых пожарные вывели с помощью спасательных устройств.