Из-за церковной свечки сгорела квартира на Ломоносова в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Огнеборцы выехали на вызов и установили, что огонь разгорелся на седьмом этаже в девятиэтажном доме на улице Ломоносова, 11. До их прибытия из подъезда уже эвакуировались восемь человек, еще четверых пожарные вывели с помощью спасательных устройств.
В квартире проживает пенсионерка. Она зажгла церковную свечку и отлучилась. Почувствовав запах гари, пожилая женщина вернулась в помещение, но там уже все было охвачено огнем. Тагильчанка смогла выбраться на лестничную клетку, там ей помогли соседи.
Пострадавших и погибших в чрезвычайном происшествии нет. Огонь тушили восемь пожарных и три единицы спецтехники, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.