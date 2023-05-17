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Из-за церковной свечки сгорела квартира на Ломоносова в Нижнем Тагиле

17 мая 2023, 10:54
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
Утром 17 мая в Нижнем Тагиле загорелась квартира на улице Ломоносова. Хозяйка зажгла церковную свечку и отлучилась.

Огнеборцы выехали на вызов и установили, что огонь разгорелся на седьмом этаже в девятиэтажном доме на улице Ломоносова, 11. До их прибытия из подъезда уже эвакуировались восемь человек, еще четверых пожарные вывели с помощью спасательных устройств.

В квартире проживает пенсионерка. Она зажгла церковную свечку и отлучилась. Почувствовав запах гари, пожилая женщина вернулась в помещение, но там уже все было охвачено огнем. Тагильчанка смогла выбраться на лестничную клетку, там ей помогли соседи.

Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

Пострадавших и погибших в чрезвычайном происшествии нет. Огонь тушили восемь пожарных и три единицы спецтехники, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.

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#Пожар#Квартира#Тушение#Происшествия#Нижний Тагил#Евгения Сафина
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