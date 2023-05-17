Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
До старта кампании ЕГЭ-2023 остались считаные дни. Уже 26 мая школьники сдадут первые экзамены в рамках итоговой государственной аттестации. Помимо двух обязательных предметов — математики базового уровня и русского языка, ребята выберут еще один или два из следующего списка:
Напомним, дополнительные предметы ребята сдают для набора баллов в тот или иной вуз. Таким образом, еще в середине учебного года ученики должны были определиться с будущей профессией, с вузом для получения высшего образования. С 20 декабря по 1 февраля выпускники написали заявления о допуске на ЕГЭ, в котором они указали, по каким предметам будут сдавать аттестацию.
Соответственно, после того, как определились с предметами, и начинается усиленная подготовка к ЕГЭ. Ученики понимают, что чем выше будет набранный балл, тем больше у них шансов стать студентом желанного вуза, поэтому не жалеют сил на решение заданий и занятия с репетиторами. Времени остается уже очень мало, и, хотя большая часть подготовительного процесса уже позади, провести оставшиеся недели нужно с пользой для ума, чтобы не переутомиться, не перенапрячься, а напротив — мобилизовать все свои ресурсы на решение ЕГЭ. Вот что советуют специалисты, если вы уже на финишной прямой подготовки к экзаменации.
Работать нужно каждый день, но не забывать и об отдыхе. Определите для себя продуктивные часы, советуют эксперты, и используйте их для решения заданий. Если что-то не получается, не стесняйтесь просить помощи у более сильных одноклассников, преподавателей, ищите экспертов на форумах, в соцсетях. Также в Сети много видеоуроков на тему ЕГЭ, в которых детально разбираются правильные решения типовых задач и упражнений.
Родителям стоит следить за полноценным питанием детей в эти дни — оно должно быть сбалансированным, полезным, богатым витаминами. Ограничьте газировку и фаст-фуд, увеличьте количество белков, овощей, бобовых, орехов, сухофруктов. Развлечения тоже можно отложить на потом, перед экзаменами важно хорошо высыпаться, не допускать больших физических нагрузок.
Для детей ЕГЭ большой стресс, ведь им предстоит впервые столкнуться с серьезным испытанием. Взрослые разговоры о важности и ответственности такого шага отнюдь не прибавляют ребятам уверенности. Наоборот, еще больше давят волнения и страх не оправдать надежды родителей, провалить экзамены в институт.
Хорошим способом снять или снизить тревогу, напряжение, а также проверить себя в условиях, приближенным к реальным, является пробный ЕГЭ. Это мероприятие также называют диагностикой готовности к ЕГЭ. Специальные центры проводят аттестацию, создавая полный эффект погружения в атмосферу ЕГЭ. Ребята приходят к определенному часу, проходят проверку на предмет шпаргалок и запрещенной техники, рассаживаются в аудиториях, получают бланки заданий текущего 2022/2023 года и приступают к решению. После экзамена работы проверяют квалифицированные специалисты, выставляют баллы, которые продемонстрируют школьникам уровень их знаний. То есть если баллы будут низкими, нужно будет еще усилить подготовку.
Юным тагильцам предлагается пройти онлайн-диагностику на таких сайтах, как «НГЭ-лайнер», МЦКО, «ЕГЭ-центр» и др.
С каждым днем на просторах Сети все больше сайтов, которые предлагают старшеклассникам помощь в подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Собрали самые популярные и имеющие положительные отзывы.
Сайт «Решу ЕГЭ» имеет очень хорошие отзывы от российских преподавателей. Портал славится обширной базой типовых заданий. К тому же здесь можно пройти тестирование для самопроверки в онлайн-режиме. Решения на задания даны очень краткие, но емкие.
Тем, у кого плохо с самодисциплиной, вполне подойдет портал «Бингоскул». Он имеет удобную систему напоминаний, которая заставит ученика в нужно время сесть за компьютер и начать решать задания. Слоган сайта — «Удобно, интересно, эффективно».
Официальный и актуальный банк заданий ЕГЭ находится только на сайте ФИПИ. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) является разработчиком заданий, которые впоследствии утверждает Рособрнадзор. Ответов на сайте нет, поэтому подойдет он только тем, кто занимается с учителем.
Красочный и лаконичный интерфейс этого учебного портала привлекает многих учеников. Сайт прост и удобен в использовании, может похвастаться обширной базой заданий и подробными решениями. Система не ведет статистику успеваемости, поэтому результаты лучше отслеживать самостоятельно.
Этот портал аккумулирует все новости из мира образования, а также предоставляет возможность ученикам любых классов заниматься в рамках школьной программы. Но и желающие проверить свои знания в рамках ОГЭ и ЕГЭ найдут на портале множество полезных ресурсов.
У сайта узкая направленность — математика. Создатель платформы, являясь педагогом по этому предмету, постаралась собрать действительно максимум полезного материала: теорию, задания, решения, видеоуроки, возможность обсуждения на форуме и пр.
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