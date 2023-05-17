Соответственно, после того, как определились с предметами, и начинается усиленная подготовка к ЕГЭ. Ученики понимают, что чем выше будет набранный балл, тем больше у них шансов стать студентом желанного вуза, поэтому не жалеют сил на решение заданий и занятия с репетиторами. Времени остается уже очень мало, и, хотя большая часть подготовительного процесса уже позади, провести оставшиеся недели нужно с пользой для ума, чтобы не переутомиться, не перенапрячься, а напротив — мобилизовать все свои ресурсы на решение ЕГЭ. Вот что советуют специалисты, если вы уже на финишной прямой подготовки к экзаменации.