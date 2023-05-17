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Лор рассказал, почему нельзя чистить уши ватной палочкой

17 мая 2023, 16:17
Фото: 1MI
Человек достаточно легко может нанести травму уха при слишком усердном удалении серы, поскольку существует риск повредить барабанную перепонку. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

«Ватная палочка, как правило, равняется диаметру слухового прохода. Спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сделать вслепую очень сложно. Сейчас производители ушли от слова „ушная палочка“, теперь она называется „гигиеническая ватная палочка“, — цитирует NEWS.ru слова Зайцева. — Все зависит от степени усердия: чем усерднее человек начинает вычищать, тем риск нанести травму выше. Важно не переусердствовать».

По его словам, удаление серы напрямую зависит от ширины наружного слухового прохода: чем он шире, тем выше шансов на удачную прочистку.

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