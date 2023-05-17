Лор рассказал, почему нельзя чистить уши ватной палочкой

«Ватная палочка, как правило, равняется диаметру слухового прохода. Спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сделать вслепую очень сложно. Сейчас производители ушли от слова „ушная палочка“, теперь она называется „гигиеническая ватная палочка“, — цитирует NEWS.ru слова Зайцева. — Все зависит от степени усердия: чем усерднее человек начинает вычищать, тем риск нанести травму выше. Важно не переусердствовать».