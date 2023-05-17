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«Майская прогулка» отменена в Екатеринбурге из-за пожаров

17 мая 2023, 10:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из-за пожаров отменили «Майскую прогулку», которая должна была состояться 21 мая. Это традиционный праздник для пешеходов.

Перенесли мероприятие из-за пожароопасного периода, сообщается в письме организаторам, подписанном министром общественной безопасности Свердловской области Александром Кудрявцевым.

Дело в том, что с 15 апреля в области продолжает действие противопожарный режим. Воздух в регионе грязный из-за дыма от пожаров, которые охватили регион. В такой период жителям советуют меньше времени проводить на улицах.

Министерство убеждено, что организаторы мероприятия не сумеют обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности. Поэтому они попросили перенести прогулку на более благоприятные времена.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Мероприятие#Пожароопасный период#Пешеходы#Общество
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