«Майская прогулка» отменена в Екатеринбурге из-за пожаров

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Перенесли мероприятие из-за пожароопасного периода, сообщается в письме организаторам, подписанном министром общественной безопасности Свердловской области Александром Кудрявцевым.
Дело в том, что с 15 апреля в области продолжает действие противопожарный режим. Воздух в регионе грязный из-за дыма от пожаров, которые охватили регион. В такой период жителям советуют меньше времени проводить на улицах.
Министерство убеждено, что организаторы мероприятия не сумеют обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности. Поэтому они попросили перенести прогулку на более благоприятные времена.