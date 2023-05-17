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«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством

17 мая 2023, 11:57
Фото: 1MI
Инцидент произошел 16 мая в 17:00. Сотрудник цеха №563 Павел М., недовольный условиями труда и переводом на низкооплачиваемую должность, нанес себе травму в области шеи, об этом редакции TagilCity.ru сообщил собственный источник.

Инцидент произошел на собрании, где работникам зачитывали 5-минутный рапорт. Павел М. в очередной раз пытался добиться от начальства информации по дальнейшему трудоустройству.

Павла перевели на низкооплачиваемую должность, он потерял возможность обеспечивать семью, платить ипотеку. На собрании он высказал возмущение, на что ему сказали «Не нравится — рассчитывайся», — утверждает анонимный источник в разговоре с TagilCity.ru.

После этих слов Павел достал лезвие и нанес себе травму. С резаной раной в области шеи его госпитализировали в Городскую больницу №1.

Порезал себя острым предметом, в результате врачи наложили 6 швов, миллиметр до сонной артерии порез, — рассказал собеседник редакции.

Редакция TagilCity.ru сделала запрос в Следственное управление СК РФ по Свердловской области, а также на само предприятие. 

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#Юлия Степанова#Травма#УВЗ#Уралвагонзавод#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Нижний Тагил
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