«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Инцидент произошел на собрании, где работникам зачитывали 5-минутный рапорт. Павел М. в очередной раз пытался добиться от начальства информации по дальнейшему трудоустройству.
Павла перевели на низкооплачиваемую должность, он потерял возможность обеспечивать семью, платить ипотеку. На собрании он высказал возмущение, на что ему сказали «Не нравится — рассчитывайся», — утверждает анонимный источник в разговоре с TagilCity.ru.
После этих слов Павел достал лезвие и нанес себе травму. С резаной раной в области шеи его госпитализировали в Городскую больницу №1.
Порезал себя острым предметом, в результате врачи наложили 6 швов, миллиметр до сонной артерии порез, — рассказал собеседник редакции.
Редакция TagilCity.ru сделала запрос в Следственное управление СК РФ по Свердловской области, а также на само предприятие.