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На глазах у прохожих в Екатеринбурге похитили человека

17 мая 2023, 11:01
Фото: 1MI
При свидетелях на улицах Екатеринбурга похитили человека. Это произошло в вечернее время 16 мая около ломбарда «Победа» на улице Родонитовой, 18.

Прохожий снял случившееся на видео. Согласно кадрам, двое мужчин крепкого телосложения сперва попросили третьего пройти с ними. Но он оказал им и стал держаться за перила лестницы. Тем не менее его оттащили, донесли до дороги, где была припаркована машина, пишет Е1.

Известно, что перед посадкой в авто мужчины что-то сказали похищенному. После этого он сам зашел в машину, не проявляя сопротивления. Несколько человек прошли мимо этого зрелища, ничего не предприняв.

В полиции разбираются в случившемся. Проводится расследование.

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#Екатеринбург#Похищение#Машина#Человек#Свидетели#Криминал#Елена Озерова
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