На глазах у прохожих в Екатеринбурге похитили человека

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Прохожий снял случившееся на видео. Согласно кадрам, двое мужчин крепкого телосложения сперва попросили третьего пройти с ними. Но он оказал им и стал держаться за перила лестницы. Тем не менее его оттащили, донесли до дороги, где была припаркована машина, пишет Е1.
Известно, что перед посадкой в авто мужчины что-то сказали похищенному. После этого он сам зашел в машину, не проявляя сопротивления. Несколько человек прошли мимо этого зрелища, ничего не предприняв.
В полиции разбираются в случившемся. Проводится расследование.