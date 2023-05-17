На глазах у прохожих в Екатеринбурге похитили человека

Прохожий снял случившееся на видео. Согласно кадрам, двое мужчин крепкого телосложения сперва попросили третьего пройти с ними. Но он оказал им и стал держаться за перила лестницы. Тем не менее его оттащили, донесли до дороги, где была припаркована машина, пишет Е1.