Нейросеть «оживит» Ленина, Бажова и Де Геннина на стенах Сысертского завода

Со времени открытия сысертским краеведом Александром Савичевым завода-музея, его экспозицию увидело около 7 тысячи человек. В этом году с помощью технологий дополненной реальности на территории завода «восстановлены» 7 механизмов 19 века «заводских махин». Сысертский заводской музей — единственный на Урале, где механизмы можно увидеть на своих же местах и в тех же размерах с помощью современных технологий. Оригиналы этих механизмов были утрачены в начале 20 века.