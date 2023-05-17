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Нейросеть «оживит» Ленина, Бажова и Де Геннина на стенах Сысертского завода

17 мая 2023, 04:00
Фото: ПАО «МТС» в Свердловской области
Сысертский завод-музей совместно с партнерами с помощью нейросети создали видеоэкспозицию о развитии и разрушении старинного завода. Трёхминутные видеоролики с участием исторических личностей и живыми свидетелями будут проецироваться на стенах бывшего мартеновского цеха.

Технология «оживления» познакомит посетителей с реальными высказываниями основателя Сысертского завода Вилима Геннина, немецкого учёного-естествознателя Петра Симона Палласа, писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, Константина Егорова — участника Уральской экспедиции Д. И. Менделеева, а также революционера Владимира Ленина.

15 роликов созданы с помощью конструктора нейронных сетей. В специальную программу загружаются фотографии исторических личностей, нейросеть анимирует их мимические мышцы. В результате создается эффект видеосъёмки живого человека. Он моргает глазами, шевелит губами, меняет наклон головы. После чего дикторы озвучивают этих героев, синхронизируя звуки с движением губ.

Увидеть экспозицию можно в составе экскурсионной группы по Сысертскому заводу.

Фото: ПАО «МТС» в Свердловской области

Проект «Сысертский завод-музей» за несколько лет стали называть — народным. Он создаётся руками местных энтузиастов и волонтёров из различных городов при поддержке партнеров. Например, программа МТС развивает научно-технические и цифровые инициативы по сохранению исторической памяти старого Сысертского чугунолитейного, железоделательного завода, а также формирует современный интерактивный музейный комплекс, креативный кластер, интересный школьникам и молодежи.

Со времени открытия сысертским краеведом Александром Савичевым завода-музея, его экспозицию увидело около 7 тысячи человек. В этом году с помощью технологий дополненной реальности на территории завода «восстановлены» 7 механизмов 19 века «заводских махин». Сысертский заводской музей — единственный на Урале, где механизмы можно увидеть на своих же местах и в тех же размерах с помощью современных технологий. Оригиналы этих механизмов были утрачены в начале 20 века.

#Анастасия Стрежнева#Сысерть#Свердловская область#Общество#Завод#Завод-музей#Нейросеть
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