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Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги

17 мая 2023, 07:34
Фото: Серпуховский лифтовый завод
Серпуховский лифтостроительный завод возобновил свою работу в декабре 2022 года. Он начал производство повышенного уровня комфорта лифтов для Фонда капитального ремонта и новых жилых домов с использованием самого современного роботизированного оборудования в России.

Инвестиции в размере более 2 млрд рублей были предоставлены заводу ГК "Садовое кольцо", пишет newsnn.ru.

На этапе старта мощность Серпуховского лифтостроительного завода составляет до 5 тысяч единиц оборудования в год, а на проектную мощность предприятие выйдет только через несколько лет - в 2025 году, приступив к производству 12 тысяч лифтов в год. В результате возобновления работы завода было создано более 400 высокооплачиваемых рабочих мест.

Главная особенность Серпуховского лифтостроительного завода заключается в том, что каждый мастер отвечает за свою деталь, на которую он ставит свое индивидуальное клеймо. Это усиливает контроль качества продукции и гарантирует высокое качество изготовленных лифтов.

Первый серийный лифт «СЛЗ Стандарт» прошел успешные независимые испытания узлов безопасности и надежности оборудования. Также в рамках федеральной программы по импортозамещению завод работает над внедрением в производство безредукторных лебедок, которые позволят снизить потребление электроэнергии до 40%, а также гарантировать плавность и безопасность работы лифтового оборудования.

Серпуховский лифтостроительный завод использует автоматическую камеру окраски без выбросов вредных веществ в атмосферу. Вся химическая система покрасочной камеры представляет собой замкнутый цикл, а отработанный порошок, который собирается после каждого цикла окраски, используется в следующем.

Главной достопримечательностью завода является собственная испытательная башня, состоящая из 9 ячеек для тестирования лифтовых конструкций, - это единственная такого рода испытательная башня в России.

Первые 20 лифтов "СЛЗ Стандарт" были направлены в город Калугу для замены устаревшего оборудования в феврале 2023 года.

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