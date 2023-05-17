Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги

На этапе старта мощность Серпуховского лифтостроительного завода составляет до 5 тысяч единиц оборудования в год, а на проектную мощность предприятие выйдет только через несколько лет - в 2025 году, приступив к производству 12 тысяч лифтов в год. В результате возобновления работы завода было создано более 400 высокооплачиваемых рабочих мест.