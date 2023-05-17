Победителей премии РАСО наградят 26 мая в Москве

Организаторы заявили, что ключевая цель премии – признать выдающиеся результаты отечественных предприятий в сфере репутационного менеджмента. Победителей будут выбирать в 9 номинациях. Это «Перехват инициативы», «Бизнес-солидарность», «Идеальный шторм». Также участники подавали заявки в номинациях «Большие амбиции», «Разрыв шаблона» и «Для первого лица». Лучшие работы будут выбраны и в номинациях «Социализация бизнеса», «Большая повестка» и «Переход на зеленый».