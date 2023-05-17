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Победителей премии РАСО наградят 26 мая в Москве

17 мая 2023, 11:12
Фото: пресс-служба РАСО
26 мая 2023 года в Москве состоится церемония награждения лауреатов премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Призы получат победители в 9 номинациях. Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

По словам президента РАСО Евгения Минченко, премия для предпринимателей представляет собой логическое продолжение премии ассоциации «Гамбургский счет» в политической сфере, передает 56orb.ru.

Организаторы заявили, что ключевая цель премии – признать выдающиеся результаты отечественных предприятий в сфере репутационного менеджмента. Победителей будут выбирать в 9 номинациях. Это «Перехват инициативы», «Бизнес-солидарность», «Идеальный шторм». Также участники подавали заявки в номинациях «Большие амбиции», «Разрыв шаблона» и «Для первого лица». Лучшие работы будут выбраны и в номинациях «Социализация бизнеса», «Большая повестка» и «Переход на зеленый».

Призами в этом году станут цифровые копии арт-объекта, зарегистрированные как NFT на блокчейн-платформе Web3 Tech, созданной отечественными разработчиками.

По традиции в день церемонии награждения при поддержке ассоциации состоится конференция «РАСО. Репутация».

«Для конференции мы выбрали несколько тем. Во-первых, вместе с экспертами мы обсудим актуальный набор факторов, которые сегодня определяют доверие к бизнесу. Во-вторых, мы обсудим сложности формирования образа социально ориентированного бизнеса», - отметил первый вице-президент РАСО Олег Полетаев.

Конференция стартует с дискуссии, которая называется "Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?". Участники встречи побеседуют об изменениях состава и значимости факторов, влияющих на отношение к организациям со стороны разных групп стейкхолдеров. В повестку мероприятия включена еще одна пленарная дискуссия, посвященная социальному образу бизнеса.

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