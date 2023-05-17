Победителей премии РАСО наградят 26 мая в Москве

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По словам президента РАСО Евгения Минченко, премия для предпринимателей представляет собой логическое продолжение премии ассоциации «Гамбургский счет» в политической сфере, передает 56orb.ru.
Организаторы заявили, что ключевая цель премии – признать выдающиеся результаты отечественных предприятий в сфере репутационного менеджмента. Победителей будут выбирать в 9 номинациях. Это «Перехват инициативы», «Бизнес-солидарность», «Идеальный шторм». Также участники подавали заявки в номинациях «Большие амбиции», «Разрыв шаблона» и «Для первого лица». Лучшие работы будут выбраны и в номинациях «Социализация бизнеса», «Большая повестка» и «Переход на зеленый».
Призами в этом году станут цифровые копии арт-объекта, зарегистрированные как NFT на блокчейн-платформе Web3 Tech, созданной отечественными разработчиками.
По традиции в день церемонии награждения при поддержке ассоциации состоится конференция «РАСО. Репутация».
«Для конференции мы выбрали несколько тем. Во-первых, вместе с экспертами мы обсудим актуальный набор факторов, которые сегодня определяют доверие к бизнесу. Во-вторых, мы обсудим сложности формирования образа социально ориентированного бизнеса», - отметил первый вице-президент РАСО Олег Полетаев.
Конференция стартует с дискуссии, которая называется "Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?". Участники встречи побеседуют об изменениях состава и значимости факторов, влияющих на отношение к организациям со стороны разных групп стейкхолдеров. В повестку мероприятия включена еще одна пленарная дискуссия, посвященная социальному образу бизнеса.