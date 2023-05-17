Почти 65 тысяч тагильчан проголосовали за объекты благоустройства в 2023 году

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Фаворит среди жителей Нижнего Тагила с самого первого дня голосования — территория в районе домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей — 28 463 голосов.
Куратор территории директор школы №32 Масликова Галина рассказала о значимости этого объекта для города.
Эта территория всегда была заполнена детьми, отдыхающими. Сейчас это место представляет собой депрессивный вид, несколько унылое впечатление от того, что мы там видим. Эта территория и морально, и физически устарела. Самую большую обеспокоенность вызывает состояние лестниц в этом районе. Они затрудняют проход к нашей прекрасной набережной. Также здесь очень много объектов социальной сферы. В самом сердце Нижнего Тагила находится эта территория. Хотелось, чтобы здесь было так же уютно и красиво, как на набережной Тагильского пруда, — заявила Галина Масликова.
Второе место занимает программа по преображению площади перед зданием Машиностроительного техникума по проспекту Вагоностроителей, 14а. Более 19 тысяч жителей Нижнего Тагила высказались за эту идею.
Ответственный за территорию — заместитель председателя Нижнетагильской городской Думы Алексей Балыбердин.
Сейчас же идет голосование за благоустройство общественных территорий.
Эта территория — центр Вагонки. Через это место проходит огромное количество людей, которые гуляют или идут на работу. Сам Машиностроительный техникум отремонтированный: красивый, белый фасад и площадь перед ним, которая никогда не реставрировалась. Призываю всех проголосовать, кто еще не проголосовал. Здесь все будет благоустраиваться: лестничный марш, например. Здесь планируется сделать современный остановочный комплекс, и, конечно, особенностью будет подсветка площади, — рассказал Алексей Балыбердин.
За благоустройство лесопарковой территории поселка Рудника им. III Интернационала в Нижнем Тагиле проголосовали 10 376 жителей города. Куратор этого объекта — директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец национальных культур» Марина Кибардина.
Многие горожане не имеют возможности вывезти своих детей в центральные парки. Эта территория «магнит» притяжения жителей разного возраста и разного вероисповедания. Это единственное место отдыха жителей Рудника имени III Интернационала. Это отдалённая от центра города экологически чистая территория, нуждающаяся в благоустройстве. Парк — это история, парк — это жизнь, рассказала Марина Кибардина.
Проект комплексного благоустройства пешеходной территории пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Чайковского (нечетная сторона) в составе проекта «Комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари получил 6 499 голосов.
Генеральный директор АО «УБТ- Уралвагонзавод» Гаджи Абдулов курирует эту часть программы.
С каждым годом город преображается благодаря активности жителей и стараниям администрации города. Появляются новые благоустроенные территории, дворы, парки. Все это позволяет жить нам в динамично развивающейся среде. Каждый день мы можем гулять в красивых местах с друзьями, семьями, с детьми. Эту тенденцию прекращать нельзя, многое сделано, но сделать нужно ещё больше. Давайте поддержим прекрасные изменения в нашем городе совместными усилиями, от нас, как от жителей города, требуется всего лишь проголосовать. Отдав свой голос, мы вносим вклад в развитие наших районов, все в наших руках! — сказал Гаджи Абдулов.
Всего в голосовании за объекты благоустройства 2024 года приняли участие более 627 тысяч человек со всей Свердловской области.
Напомним, онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании доступно любому жителю своего города, достигшему 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтерам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. Встретиться с ними можно в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.