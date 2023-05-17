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Почти 65 тысяч тагильчан проголосовали за объекты благоустройства в 2023 году

17 мая 2023, 10:03
Фото: 1MI
Всего 2 недели остается до завершения голосования за объекты благоустройства в 2024 году. Чем больше жителей отдаст свои голоса за благоустройство скверов, дворов и парков, тем больше федеральных средств получит Нижний Тагил.

Эта территория — сердце Нижнего Тагила

Фаворит среди жителей Нижнего Тагила с самого первого дня голосования — территория в районе домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей — 28 463 голосов.

Куратор территории директор школы №32 Масликова Галина рассказала о значимости этого объекта для города.

Эта территория всегда была заполнена детьми, отдыхающими. Сейчас это место представляет собой депрессивный вид, несколько унылое впечатление от того, что мы там видим. Эта территория и морально, и физически устарела. Самую большую обеспокоенность вызывает состояние лестниц в этом районе. Они затрудняют проход к нашей прекрасной набережной. Также здесь очень много объектов социальной сферы. В самом сердце Нижнего Тагила находится эта территория. Хотелось, чтобы здесь было так же уютно и красиво, как на набережной Тагильского пруда, — заявила Галина Масликова.

Особенность объекта — подсветка площади

Второе место занимает программа по преображению площади перед зданием Машиностроительного техникума по проспекту Вагоностроителей, 14а. Более 19 тысяч жителей Нижнего Тагила высказались за эту идею.

Ответственный за территорию — заместитель председателя Нижнетагильской городской Думы Алексей Балыбердин.

Сейчас же идет голосование за благоустройство общественных территорий.
Эта территория — центр Вагонки. Через это место проходит огромное количество людей, которые гуляют или идут на работу. Сам Машиностроительный техникум отремонтированный: красивый, белый фасад и площадь перед ним, которая никогда не реставрировалась. Призываю всех проголосовать, кто еще не проголосовал. Здесь все будет благоустраиваться: лестничный марш, например. Здесь планируется сделать современный остановочный комплекс, и, конечно, особенностью будет подсветка площади, — рассказал Алексей Балыбердин.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Парк — это жизнь, парк — это история

За благоустройство лесопарковой территории поселка Рудника им. III Интернационала в Нижнем Тагиле проголосовали 10 376 жителей города. Куратор этого объекта — директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец национальных культур» Марина Кибардина.

Многие горожане не имеют возможности вывезти своих детей в центральные парки. Эта территория «магнит» притяжения жителей разного возраста и разного вероисповедания. Это единственное место отдыха жителей Рудника имени III Интернационала. Это отдалённая от центра города экологически чистая территория, нуждающаяся в благоустройстве. Парк — это история, парк — это жизнь, рассказала Марина Кибардина.

Многое сделано, но сделать нужно еще больше

Проект комплексного благоустройства пешеходной территории пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Чайковского (нечетная сторона) в составе проекта «Комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари получил 6 499 голосов.

Генеральный директор АО «УБТ- Уралвагонзавод» Гаджи Абдулов курирует эту часть программы.

С каждым годом город преображается благодаря активности жителей и стараниям администрации города. Появляются новые благоустроенные территории, дворы, парки. Все это позволяет жить нам в динамично развивающейся среде. Каждый день мы можем гулять в красивых местах с друзьями, семьями, с детьми. Эту тенденцию прекращать нельзя, многое сделано, но сделать нужно ещё больше. Давайте поддержим прекрасные изменения в нашем городе совместными усилиями, от нас, как от жителей города, требуется всего лишь проголосовать. Отдав свой голос, мы вносим вклад в развитие наших районов, все в наших руках! — сказал Гаджи Абдулов.
Видео: Телеграм главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева

Всего в голосовании за объекты благоустройства 2024 года приняли участие более 627 тысяч человек со всей Свердловской области.

Напомним, онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании доступно любому жителю своего города, достигшему 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтерам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. Встретиться с ними можно в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.

#Благоустройство#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Нижний Тагил#Голосование#Городаменяютсядлянас#Алексей Балыбердин#Галина Масликова#Гаджи Абдулов#Видео
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