После травмирования ребенка в ДТП на Бобкова в Нижнем Тагиле у школы №95 провели рейд

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила раздавали пешеходам и водителям памятки с информацией о соблюдении ПДД. Главная цель таких мероприятий — снижение числа дорожно-транспортных происшествий.
Инспекторы ГИБДД работали близ школы №95, неподалеку от которой 11 мая произошло ДТП с пострадавшим. Напомним, девятилетний мальчик попал под колеса Lada Kalina, когда он перебегал через дорогу в неположенном месте. Как рассказали очевидцы, мальчик с краденной газировкой убегал от охраны магазина.
Невнимательность и спешка водителей и пешеходов порой приводят к печальным последствиям. Прежде, чем переходить проезжую часть, нужно убедиться в безопасности перехода. В целях обеспечения безопасности в вечернее время суток и в условиях плохой видимости, необходимо использовать на своей верхней одежде световозвращающие элементы, — напомнили в ГИБДД Нижнего Тагила.