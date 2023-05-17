После травмирования ребенка в ДТП на Бобкова в Нижнем Тагиле у школы №95 провели рейд

Инспекторы ГИБДД работали близ школы №95, неподалеку от которой 11 мая произошло ДТП с пострадавшим. Напомним, девятилетний мальчик попал под колеса Lada Kalina, когда он перебегал через дорогу в неположенном месте. Как рассказали очевидцы, мальчик с краденной газировкой убегал от охраны магазина.