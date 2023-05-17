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После травмирования ребенка в ДТП на Бобкова в Нижнем Тагиле у школы №95 провели рейд

17 мая 2023, 05:04
Фото: ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «Нижнетагильское»
После ДТП, в котором ребенок получил открытый перелом голени, сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила провели рейд по безопасности.

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила раздавали пешеходам и водителям памятки с информацией о соблюдении ПДД. Главная цель таких мероприятий — снижение числа дорожно-транспортных происшествий. 

Инспекторы ГИБДД работали близ школы №95, неподалеку от которой 11 мая произошло ДТП с пострадавшим. Напомним, девятилетний мальчик попал под колеса Lada Kalina, когда он перебегал через дорогу в неположенном месте. Как рассказали очевидцы, мальчик с краденной газировкой убегал от охраны магазина.

Фото: ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «Нижнетагильское»
Укравший из магазина газировку мальчик попал под колеса Lada в Нижнем Тагиле
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Невнимательность и спешка водителей и пешеходов порой приводят к печальным последствиям. Прежде, чем переходить проезжую часть, нужно убедиться в безопасности перехода. В целях обеспечения безопасности в вечернее время суток и в условиях плохой видимости, необходимо использовать на своей верхней одежде световозвращающие элементы, — напомнили в ГИБДД Нижнего Тагила.
Ребенок получил открытый перелом в ДТП в Нижнем Тагиле
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