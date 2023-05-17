Президентский фонд культурных инициатив активно работает с регионами России

Фонд активно сотрудничает с представителями органов власти на уровне регионов. Проводятся официальные встречи с главами субъектов федерации и семинары с творческими командами на местах. В 2022 году в Красноярске открылось региональное представительство ПФКИ. Таким образом, равные возможности получили творческие команды из СФО и ДФО. В этом году проектный офис фонда заработал в Луганске. Сообщается, что с мая этого года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ был запущен блок обучающих программ для российских регионов «Курс на культуру». Жители регионов Центрального федерального округа оказались в числе первых прошедших обучение.