Президентский фонд культурных инициатив активно работает с регионами России

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
За время существования фонда было проведено восемь конкурсов, участники которых представляли свои проекты, состязаясь за право получить президентский грант. Целью проведения конкурсов является поддержка проектов в сфере креативных индустрий, культуры и искусства. Несколько специальных конкурсов были направлены на оказание помощи жителям новых регионов Российской Федерации и их интеграцию в культурно-историческое пространство страны.
Как пишет gorod55.ru, уже свыше 119 000 команд из всех регионов Российской Федерации прошли регистрацию на сайте фонда. На рассмотрение экспертов поступило более 54 600 заявок. Решение об оказании поддержки 4945 проектам на общую сумму, превышающую 15,5 миллиарда рублей, специалисты приняли после проведения независимых оценочных мероприятий. В числе инициатив-победителей — триста проектов, нацеленных на интеграцию населения новых регионов в российскую культурно-историческую среду.
Среди наиболее активных регионов лидировали команды Москвы с 5673 проектами, Татарстана (2450), конкурсанты из Петербурга направили на рассмотрение экспертов 2177 заявок, претенденты на гранты из Белгородской области представили 2079 проектов, авторы инициатив из Республики Башкортостан — 1752, команды из Краснодарского края — 1520, Московской области — 1246.
Фонд активно сотрудничает с представителями органов власти на уровне регионов. Проводятся официальные встречи с главами субъектов федерации и семинары с творческими командами на местах. В 2022 году в Красноярске открылось региональное представительство ПФКИ. Таким образом, равные возможности получили творческие команды из СФО и ДФО. В этом году проектный офис фонда заработал в Луганске. Сообщается, что с мая этого года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ был запущен блок обучающих программ для российских регионов «Курс на культуру». Жители регионов Центрального федерального округа оказались в числе первых прошедших обучение.
Как заявил Роман Карманов, глава Президентского фонда культурных инициатив, после полутора лет работы и проведения восьми заявочных кампаний уровень представляемых на рассмотрение проектов значительно повысился. Они становятся более актуальными, творческие идеи представляются более доходчиво, приводятся продуманные и взвешенные финансовые расчеты.