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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Прогнозы о самом жарком лете за последние 150 лет в России оспариваются экспертом

17 мая 2023, 08:20
Несколько синоптиков заявили, что лето для россиян станет самым жарким за последние 150 лет. Однако главный эксперт центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не согласен с такими прогнозами.

В интервью радио Sputnik он сообщил, что не ожидает значительных температурных отклонений.

"В целом по России можно сказать, что температура будет около нормы с небольшим превышением. В разных регионах значения могут немного отличаться. В Центральной России ожидается повышение на полтора градуса по сравнению с многолетней средней температурой для данного сезона", - отметил Тишковец.

По его словам, все летние дни не будут одинаковыми, но температура будет умеренной. Ожидается также небольшой дефицит осадков, который может достичь 10%. Большая часть дождей выпадет в начале лета, и некоторые регионы столкнутся с засухой, пишет 360tv.ru.

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