Прогнозы о самом жарком лете за последние 150 лет в России оспариваются экспертом

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В интервью радио Sputnik он сообщил, что не ожидает значительных температурных отклонений.
"В целом по России можно сказать, что температура будет около нормы с небольшим превышением. В разных регионах значения могут немного отличаться. В Центральной России ожидается повышение на полтора градуса по сравнению с многолетней средней температурой для данного сезона", - отметил Тишковец.
По его словам, все летние дни не будут одинаковыми, но температура будет умеренной. Ожидается также небольшой дефицит осадков, который может достичь 10%. Большая часть дождей выпадет в начале лета, и некоторые регионы столкнутся с засухой, пишет 360tv.ru.