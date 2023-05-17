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Прокурор сменился в Нижнем Тагиле

17 мая 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила сменился прокурор. Место Андрея Чанышева, который был прокурором 8 лет, занял старший советник юстиции Константин Низовцев.

Андрей Чанышев, по данным АН «Между строк», вышел на пенсию.

Известно, что Константин Низовцев окончил Уральский государственный юридический университет и Институт прокуратуры. Работать по специальности он начал 18 лет назад.

С 2006 года он трудился следователем в Новую Ляле, а затем стал там заместителем прокурора. Эту должность он занимал до 2014 года. Потом стал прокурором Гаринского района Свердловской области. С 2019 года Константин Низовцев был прокурором Каменского городского округа.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Прокурор#Должность#Общество
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