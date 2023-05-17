Прокурор сменился в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Андрей Чанышев, по данным АН «Между строк», вышел на пенсию.
Известно, что Константин Низовцев окончил Уральский государственный юридический университет и Институт прокуратуры. Работать по специальности он начал 18 лет назад.
С 2006 года он трудился следователем в Новую Ляле, а затем стал там заместителем прокурора. Эту должность он занимал до 2014 года. Потом стал прокурором Гаринского района Свердловской области. С 2019 года Константин Низовцев был прокурором Каменского городского округа.