Прокурор сменился в Нижнем Тагиле

С 2006 года он трудился следователем в Новую Ляле, а затем стал там заместителем прокурора. Эту должность он занимал до 2014 года. Потом стал прокурором Гаринского района Свердловской области. С 2019 года Константин Низовцев был прокурором Каменского городского округа.