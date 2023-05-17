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Работник УВЗ порезал себя в знак протеста, а жители Тагила жалуются на выбросы

17 мая 2023, 15:22
Фото: 1MI
Работник УВЗ порезал себя в знак протеста, а жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 мая.

Работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством в знак протеста. Его не устраивали новые условия труда и перевод на более низкооплачиваемую должность. Он порезал себя в области шеи и едва не задел сонную артерию.

«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
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Две дворовых территории начали благоустраивать в Нижнем Тагиле в рамках программы по комплексному благоустройству «Жилье и городская среда». Работы начались во дворах на улице Дружинина, 39 и Зари, 99.

Две дворовых территории начали благоустраивать в Нижнем Тагиле
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На запах гари и серую дымку пожаловались тагильчане. А жители центра рассказали, что ощущали запах выбросов еще с 16 мая. Запах гари распространился по нескольким районам Нижнего Тагила. Больше всего это ощущают жители центральной части города, Дзержинского и Тагилстроевского районов.

Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов
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После аварии, в которой ребенок сломал голень, сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила провели рейд по безопасности. Они раздавали пешеходам и автолюбителям памятки с информацией о соблюдении ПДД.

После травмирования ребенка в ДТП на Бобкова в Нижнем Тагиле у школы №95 провели рейд
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Диверсант хотел атаковать «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле самодельными ракетами. ЧП предотвратили представители ФСБ. Мужчина хотел вызвать панику среди сотрудников завода, и чтобы это сказалось на выпуске военной продукции.

Диверсант планировал атаку на УВЗ в Нижнем Тагиле самодельными ракетами
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Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов
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