Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством в знак протеста. Его не устраивали новые условия труда и перевод на более низкооплачиваемую должность. Он порезал себя в области шеи и едва не задел сонную артерию.
Две дворовых территории начали благоустраивать в Нижнем Тагиле в рамках программы по комплексному благоустройству «Жилье и городская среда». Работы начались во дворах на улице Дружинина, 39 и Зари, 99.
На запах гари и серую дымку пожаловались тагильчане. А жители центра рассказали, что ощущали запах выбросов еще с 16 мая. Запах гари распространился по нескольким районам Нижнего Тагила. Больше всего это ощущают жители центральной части города, Дзержинского и Тагилстроевского районов.
После аварии, в которой ребенок сломал голень, сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила провели рейд по безопасности. Они раздавали пешеходам и автолюбителям памятки с информацией о соблюдении ПДД.
Диверсант хотел атаковать «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле самодельными ракетами. ЧП предотвратили представители ФСБ. Мужчина хотел вызвать панику среди сотрудников завода, и чтобы это сказалось на выпуске военной продукции.