С 17 мая до осени 2024 года на трассе Пермь - Екатеринбург изменится движение

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Прямой съезд через мост в оба направления на этом отрезке трассы Пермь - Екатеринбург будет закрыт. Проезд можно будет осуществить через съезды развязки по круговому движению.
Подрядчиком, который выполняет работы на объекте, является Уралуправтодор. В организации сообщили, что ремонт продлится до осени 2024 года. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее выстраивать маршрут.
Движение собирались закрыть неделей ранее, однако несоответствие радиусов поворота нормативам могло привести к заторам. Сейчас все работы по расширению полотна и радиусов окончены.