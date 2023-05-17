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С 17 мая до осени 2024 года на трассе Пермь - Екатеринбург изменится движение

17 мая 2023, 09:52
Фото: 1MI
Из-за капитального ремонта на 316-м километре трассы в районе Ревды изменится схема проезда.

Прямой съезд через мост в оба направления на этом отрезке трассы Пермь - Екатеринбург будет закрыт. Проезд можно будет осуществить через съезды развязки по круговому движению. 

Подрядчиком, который выполняет работы на объекте, является Уралуправтодор. В организации сообщили, что ремонт продлится до осени 2024 года. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее выстраивать маршрут. 

Движение собирались закрыть неделей ранее, однако несоответствие радиусов поворота нормативам могло привести к заторам. Сейчас все работы по расширению полотна и радиусов окончены. 

Сроки закрытия движения по участку трассы Пермь — Екатеринбург перенесли
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