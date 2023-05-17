Синоптик назвал дату похолодания в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По его данным, прохладный воздух надвигается на регион с юга Западной Сибири. Он будет преградой для скорого потепления.
Поэтому, как считает синоптик, в ближайшие дни солнечных дней ожидать не стоит. Об этом он сообщил в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Более того, под влиянием антициклона в ближайшие дни в регионе будет стоять малооблачная погода. Осадков не ожидается.
А 17 мая, как полагает Алексей Пулин, на Среднем Урале будет температура от +17 до +22 градусов тепла. В Екатеринбурге синоптик прогнозирует малооблачную погоду и без осадков с температурой от +19 до +21 градусов.