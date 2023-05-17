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Синоптик назвал дату похолодания в Свердловской области

17 мая 2023, 08:11
Фото: 1MI
Синоптик Алексей Пулин дал свой прогноз о том, когда в Свердловскую область придет похолодание.

По его данным, прохладный воздух надвигается на регион с юга Западной Сибири. Он будет преградой для скорого потепления.

Поэтому, как считает синоптик, в ближайшие дни солнечных дней ожидать не стоит. Об этом он сообщил в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Более того, под влиянием антициклона в ближайшие дни в регионе будет стоять малооблачная погода. Осадков не ожидается.

А 17 мая, как полагает Алексей Пулин, на Среднем Урале будет температура от +17 до +22 градусов тепла. В Екатеринбурге синоптик прогнозирует малооблачную погоду и без осадков с температурой от +19 до +21 градусов.

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Похолодание#Осадки#Ветер#Погода#Природа#Екатеринбург#Елена Озерова
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