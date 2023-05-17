Свердловское ФСБ пресекло деятельность восьми диверсионных групп

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
ФСБ пресекла деятельность восьми групп, которые собирались совершить диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, в зданиях органов власти и военных комиссариатов.
Всего, по данным управления, задержаны 20 человек и возбуждено 13 уголовных дел. ДРГ планировали действовать на территории Среднего Урала и Тюменской области.
Напомним, в начале апреля сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле семейную пару, которая передавала в адрес спецслужб Украины чертежи, вынесенные с оборонно-промышленного предприятия. За это они получили около 100 тысяч рублей.