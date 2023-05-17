Свердловское ФСБ пресекло деятельность восьми диверсионных групп

Напомним, в начале апреля сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле семейную пару, которая передавала в адрес спецслужб Украины чертежи, вынесенные с оборонно-промышленного предприятия. За это они получили около 100 тысяч рублей.