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Свердловское ФСБ пресекло деятельность восьми диверсионных групп

17 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
Свердловское управление ФСБ задержало 20 человек в составе восьми диверсионных групп на территории Свердловской и Тюменской областей.

ФСБ пресекла деятельность восьми групп, которые собирались совершить диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, в зданиях органов власти и военных комиссариатов.

Всего, по данным управления, задержаны 20 человек и возбуждено 13 уголовных дел. ДРГ планировали действовать на территории Среднего Урала и Тюменской области.

Напомним, в начале апреля сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле семейную пару, которая передавала в адрес спецслужб Украины чертежи, вынесенные с оборонно-промышленного предприятия. За это они получили около 100 тысяч рублей.

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#Анна Григорьева#ФСБ#Задержание#Диверсанты#Происшествия#Свердловская область
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