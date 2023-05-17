Турагентство в Тагиле заплатит 10 тысяч работавшей без трудоустройства сотруднице

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Тагильчанка обратилась в прокуратуру Ленинского района и заявила о нарушении ее трудовых прав. С августа по ноябрь 2021 года она работала менеджером в туристическом агентстве, однако руководитель не заключил с сотрудницей ни трудовой договор, ни договор гражданско-правового характера.
Учет отработанного времени работница вела самостоятельно, а зарплату получала наличными. При этом выплаты были меньше, чем установленный МРОТ.
Во время проверки работодатель заявил, что между ними была взаимная договоренность о том, что трудовые отношения оформляться не будут. Сотрудники прокуратуры опросили свидетеля, который подтвердил, что женщина действительно работала в турагентстве, и направили в суд иск об установлении факта трудовых отношений.
В результате с ответчика было взыскано 6,1 тысячи рублей задолженности по зарплате и 10 тысяч компенсации морального вреда. Кроме того, работодатель должен уплатить взносы на обязательное медицинское, пенсионное и социальное страхование, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.