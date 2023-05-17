Турагентство в Тагиле заплатит 10 тысяч работавшей без трудоустройства сотруднице

Во время проверки работодатель заявил, что между ними была взаимная договоренность о том, что трудовые отношения оформляться не будут. Сотрудники прокуратуры опросили свидетеля, который подтвердил, что женщина действительно работала в турагентстве, и направили в суд иск об установлении факта трудовых отношений.