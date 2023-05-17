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Турагентство в Тагиле заплатит 10 тысяч работавшей без трудоустройства сотруднице

17 мая 2023, 13:06
Фото: 1MI
Жительнице Нижнего Тагила, которая четыре месяца проработала в местном туристическом агентстве без трудоустройства, компания по решению суда выплатит 10 тысяч рублей морального ущерба.

Тагильчанка обратилась в прокуратуру Ленинского района и заявила о нарушении ее трудовых прав. С августа по ноябрь 2021 года она работала менеджером в туристическом агентстве, однако руководитель не заключил с сотрудницей ни трудовой договор, ни договор гражданско-правового характера.

Учет отработанного времени работница вела самостоятельно, а зарплату получала наличными. При этом выплаты были меньше, чем установленный МРОТ.

Во время проверки работодатель заявил, что между ними была взаимная договоренность о том, что трудовые отношения оформляться не будут. Сотрудники прокуратуры опросили свидетеля, который подтвердил, что женщина действительно работала в турагентстве, и направили в суд иск об установлении факта трудовых отношений.

В результате с ответчика было взыскано 6,1 тысячи рублей задолженности по зарплате и 10 тысяч компенсации морального вреда. Кроме того, работодатель должен уплатить взносы на обязательное медицинское, пенсионное и социальное страхование, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Суд#Прокуратура#Трудоустройство#Турагентство#Моральный вред#Общество
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