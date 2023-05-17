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У умершего жителя Нижнего Тагила изъяли органы без ведома жены

17 мая 2023, 08:59
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на то, что после смерти ее мужа от инсульта у него изъяли органы без ее ведома. О произошедшем она узнала только через четыре года.

По словам тагильчанки, у ее покойного супруга медики забрали печень и почки. Все четыре года после его смерти она даже не догадывалась, что он стал донором, пишет Е1.

Женщина уверена, что мужа можно было спасти еще в 2018 году, а теперь она задается вопросом, почему о заборе органов у нее не спросили.

Известно, что в начале осени 2018 года муж тагильчанки травмировался на работе – он ударился головой о металлическую балку. У него произошло кровотечение, его госпитализировали, наложили швы, выдали больничный и отпустили домой. Через несколько дней у пострадавшего стала сильно болеть голова.

В середине октября внезапно он встал ночью с кровати и застыл. Потом пошел на кухню, еле волоча ногу – произошел инсульт. Мужчина не смог взять в руку стакан воды. Жена вызвала скорую.

Через 20 минут приехали врачи и отвезли его в больницу №4. Там ему поставили диагноз - геморрагический инсульт. Чуть позднее его отправили в реанимацию, а супругу «стали выгонять» из отделения.

Она уверена, что в учреждении мужу не оказали должной помощи. На следующий день ей сказали, что супругу стало хуже. Еще через день его экстренно перевезли в СОКБ № 1, но было поздно. Он умер.

Через четыре года женщина узнала, что у ее мужа после гибели изъяли органы. Это стало известно после получения ей в 2022 году выписки из истории болезни.

Мне не давала покоя мысль: почему они его все-таки увезли в Екатеринбург, хотя понимали, что он уже не выживет?, - вспоминает вдова.

Теперь тагильчанка хочет, чтобы эксперты проверили, качественно ли ее мужу оказали помощь и законно ли изъяли печень и почки.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Больница#Смерть#Органы#Вдова#Происшествия
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