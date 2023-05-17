У умершего жителя Нижнего Тагила изъяли органы без ведома жены

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По словам тагильчанки, у ее покойного супруга медики забрали печень и почки. Все четыре года после его смерти она даже не догадывалась, что он стал донором, пишет Е1.
Женщина уверена, что мужа можно было спасти еще в 2018 году, а теперь она задается вопросом, почему о заборе органов у нее не спросили.
Известно, что в начале осени 2018 года муж тагильчанки травмировался на работе – он ударился головой о металлическую балку. У него произошло кровотечение, его госпитализировали, наложили швы, выдали больничный и отпустили домой. Через несколько дней у пострадавшего стала сильно болеть голова.
В середине октября внезапно он встал ночью с кровати и застыл. Потом пошел на кухню, еле волоча ногу – произошел инсульт. Мужчина не смог взять в руку стакан воды. Жена вызвала скорую.
Через 20 минут приехали врачи и отвезли его в больницу №4. Там ему поставили диагноз - геморрагический инсульт. Чуть позднее его отправили в реанимацию, а супругу «стали выгонять» из отделения.
Она уверена, что в учреждении мужу не оказали должной помощи. На следующий день ей сказали, что супругу стало хуже. Еще через день его экстренно перевезли в СОКБ № 1, но было поздно. Он умер.
Через четыре года женщина узнала, что у ее мужа после гибели изъяли органы. Это стало известно после получения ей в 2022 году выписки из истории болезни.
Мне не давала покоя мысль: почему они его все-таки увезли в Екатеринбург, хотя понимали, что он уже не выживет?, - вспоминает вдова.
Теперь тагильчанка хочет, чтобы эксперты проверили, качественно ли ее мужу оказали помощь и законно ли изъяли печень и почки.