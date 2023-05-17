В Екатеринбурге участника СВО вместе с женой и ребенком выселяют из квартиры

В 2020 году военный офицер Олег заключил договор найма служебного жилого помещения с Министерством обороны и переехал в квартиру. А в феврале 2022 года отправился служить на СВО. Полгода спустя приехал в отпуск в Екатеринбург и неожиданно узнал, что его, участника специальной военной операции, его жену и их маленькую дочь выселяют из квартиры.