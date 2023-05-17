В Екатеринбурге участника СВО вместе с женой и ребенком выселяют из квартиры

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В 2020 году военный офицер Олег заключил договор найма служебного жилого помещения с Министерством обороны и переехал в квартиру. А в феврале 2022 года отправился служить на СВО. Полгода спустя приехал в отпуск в Екатеринбург и неожиданно узнал, что его, участника специальной военной операции, его жену и их маленькую дочь выселяют из квартиры.
Администрация города требует через суд, чтобы семья воина освободила квартиру, сообщает Е1. В суде представитель истца заявил, что квартира выдана семье по ошибке. Минобороны не уведомило муниципалитет, который является собственником, о договоре социального найма. Якобы мэрия должна проверить, действительно ли нуждается семья военного в жилье.
Суд встал на сторону Олега. Офицер уехал на спецоперацию. Но в январе 2023 года он получил повестку в суд. Мэрия подала апелляционную жалобу в областной суд и продолжает настаивать на выселении. Тяжбы продолжаются.
Также напомним, что это не первый случай, когда участник специальной военной операции проходит через трудности в администрации города Екатеринбург.