TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Изображение материала

В Екатеринбурге участника СВО вместе с женой и ребенком выселяют из квартиры

17 мая 2023, 09:11
Семье военного была выделена небольшое жилое помещение в панельном доме Екатеринбурга, но оказалось, что квартиру выдали по ошибке. В реестре Министерства обороны она отсутствует.

В 2020 году военный офицер Олег заключил договор найма служебного жилого помещения с Министерством обороны и переехал в квартиру. А в феврале 2022 года отправился служить на СВО. Полгода спустя приехал в отпуск в Екатеринбург и неожиданно узнал, что его, участника специальной военной операции, его жену и их маленькую дочь выселяют из квартиры.

Администрация города требует через суд, чтобы семья воина освободила квартиру, сообщает Е1. В суде представитель истца заявил, что квартира выдана семье по ошибке. Минобороны не уведомило муниципалитет, который является собственником, о договоре социального найма. Якобы мэрия должна проверить, действительно ли нуждается семья военного в жилье.

Суд встал на сторону Олега. Офицер уехал на спецоперацию. Но в январе 2023 года он получил повестку в суд. Мэрия подала апелляционную жалобу в областной суд и продолжает настаивать на выселении. Тяжбы продолжаются.

Также напомним, что это не первый случай, когда участник специальной военной операции проходит через трудности в администрации города Екатеринбург.

Участник СВО из Екатеринбура не может получить удостоверение ветерана боевых действий
Узнать подробнее
#Артем Карнаухов#Офицер#СВО#Квартира#Суд#Свердловский областной суд#Апелляция#Муниципалитет#Муниципальное имущество#Министерство обороны#Общество#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов
Сегодня, 04:31
Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
Вчера, 05:01
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
Сегодня, 11:57
Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг
Сегодня, 05:31
За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч
Вчера, 10:54
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
Сегодня, 07:34