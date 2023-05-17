В Нижнем Тагиле появились камеры для фотофиксации непристегнутых водителей

Еще три стационарных комплекса появились в Екатеринбурге на перекрестках улиц Таватуйская — Теплоходный проезд, Белякова — Леваневского и Большакова — 8 Марта. В Нижнем Тагиле камеры заработали на перекрестках улиц Фрунзе — Космонавтов и Вагоностроителей — Чайковского. В каждом комплексе находятся 12 камер. Они выявляют факты выезда за стоп-линию, проезда на красный сигнал светофора, выключенного света ближних фар, нарушения рядности движения и выезда на полосу встречного движения.