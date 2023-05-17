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В Нижнем Тагиле появились камеры для фотофиксации непристегнутых водителей

17 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI

В Свердловской области появились камеры для фотофиксации непристегнутых водителей

Восемь стационарных комплексов для фотовидеофиксации нарушений установлены на дорогах Свердловской области. Два из них появились в Нижнем Тагиле.

Новые камеры установили на трассах Арамиль — Андреевка, Ревда — Дегтярск — Курганово и на Серовском тракте. Они фиксируют превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и выключенный ближний свет фар.

Еще три стационарных комплекса появились в Екатеринбурге на перекрестках улиц Таватуйская — Теплоходный проезд, Белякова — Леваневского и Большакова — 8 Марта. В Нижнем Тагиле камеры заработали на перекрестках улиц Фрунзе — Космонавтов и Вагоностроителей — Чайковского. В каждом комплексе находятся 12 камер. Они выявляют факты выезда за стоп-линию, проезда на красный сигнал светофора, выключенного света ближних фар, нарушения рядности движения и выезда на полосу встречного движения.

В «УГМК-Телеком» пояснили, что комплексы способны распознавать до 95% нарушений ПДД, а главный их эффект — снижение случаев смертельных аварий.

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#Анна Григорьева#Камеры#ПДД#Нарушение#Транспорт#Свердловская область#Нижний Тагил
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