В Нижнем Тагиле появились камеры для фотофиксации непристегнутых водителей

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Новые камеры установили на трассах Арамиль — Андреевка, Ревда — Дегтярск — Курганово и на Серовском тракте. Они фиксируют превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и выключенный ближний свет фар.
Еще три стационарных комплекса появились в Екатеринбурге на перекрестках улиц Таватуйская — Теплоходный проезд, Белякова — Леваневского и Большакова — 8 Марта. В Нижнем Тагиле камеры заработали на перекрестках улиц Фрунзе — Космонавтов и Вагоностроителей — Чайковского. В каждом комплексе находятся 12 камер. Они выявляют факты выезда за стоп-линию, проезда на красный сигнал светофора, выключенного света ближних фар, нарушения рядности движения и выезда на полосу встречного движения.
В «УГМК-Телеком» пояснили, что комплексы способны распознавать до 95% нарушений ПДД, а главный их эффект — снижение случаев смертельных аварий.