В Нижнем Тагиле раскрыта кража миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Около 6 часов утра в полицию обратился директор предприятия на Черноисточинском шоссе и сообщил, что в их офисе произошло ограбление. Прибывшая на место пришествия следственная группа отдела полиции № 16 при выяснении обстоятельств установила, что в районе двух часов ночи неизвестный незаконно пробрался на территорию торговой компании и проник в административное здание.
Злоумышленник повредил входную группу, пробрался в помещение кассы, затем проник в кабинет с сейфом. Монтировкой вскрыл металлическую конструкцию и похитил 1,2 млн рублей.
Грабитель в черной маске и перчатках с монтировкой в руках попал на камеры наблюдения. Оперативники выдвинули версию, что человек, совершивший кражу, уже был причастен к аналогичным преступлениям. Была организованна проверка лиц, проходящих по похожим делам.
В ходе оперативных мероприятий следователи вышли на 40-летнего жителя Гальянки, у которого уже было пять судимостей за кражи, совершенных аналогичным способом.
В последний раз подозреваемый был осужден в 2016 году. Отбывал наказание в исправительной колонии Ивделя за совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Вышел по УДО в 2019 году.
Задержанный признался в совершении преступления и добровольно выдал украденные деньги. Сотрудник полиции изъяли лишь 900 тысяч рублей. Остальное рецидивист успел проиграть в игровых автоматах.
Возбужденно уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере.
Также оперативники установили причастность мужчины еще к двум инцидентам. В феврале он проник в офис частного предприятия и похитил 10 тысяч рублей, а в марте вынес из магазина бензопилы на сумму около 95 тысяч рублей.
Расследование продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.