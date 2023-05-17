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В Нижнем Тагиле раскрыта кража миллиона рублей

17 мая 2023, 06:57
Фото: TagilCity.ru
Сотрудники отдела полиции № 16 раскрыли кражу 1,2 млн рублей из офисного помещения торговой компании, грабителем оказался опытный рецидивист.

Около 6 часов утра в полицию обратился директор предприятия на Черноисточинском шоссе и сообщил, что в их офисе произошло ограбление. Прибывшая на место пришествия следственная группа отдела полиции № 16 при выяснении обстоятельств установила, что в районе двух часов ночи неизвестный незаконно пробрался на территорию торговой компании и проник в административное здание.

Злоумышленник повредил входную группу, пробрался в помещение кассы, затем проник в кабинет с сейфом. Монтировкой вскрыл металлическую конструкцию и похитил 1,2 млн рублей.

Грабитель в черной маске и перчатках с монтировкой в руках попал на камеры наблюдения. Оперативники выдвинули версию, что человек, совершивший кражу, уже был причастен к аналогичным преступлениям. Была организованна проверка лиц, проходящих по похожим делам.

В ходе оперативных мероприятий следователи вышли на 40-летнего жителя Гальянки, у которого уже было пять судимостей за кражи, совершенных аналогичным способом.

В последний раз подозреваемый был осужден в 2016 году. Отбывал наказание в исправительной колонии Ивделя за совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Вышел по УДО в 2019 году.

Задержанный признался в совершении преступления и добровольно выдал украденные деньги. Сотрудник полиции изъяли лишь 900 тысяч рублей. Остальное рецидивист успел проиграть в игровых автоматах.

Пресс-служба полиции Пресс-служба полиции
Пресс-служба полиции Пресс-служба полиции
Пресс-служба полиции Пресс-служба полиции
Пресс-служба полиции Пресс-служба полиции
Пресс-служба полиции

Возбужденно уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере.

Также оперативники установили причастность мужчины еще к двум инцидентам. В феврале он проник в офис частного предприятия и похитил 10 тысяч рублей, а в марте вынес из магазина бензопилы на сумму около 95 тысяч рублей.

Расследование продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.

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#Артем Карнаухов#Полиция#Ограбление#Рецидивист#Криминал#Нижний Тагил
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