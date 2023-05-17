В Нижнем Тагиле раскрыта кража миллиона рублей

Около 6 часов утра в полицию обратился директор предприятия на Черноисточинском шоссе и сообщил, что в их офисе произошло ограбление. Прибывшая на место пришествия следственная группа отдела полиции № 16 при выяснении обстоятельств установила, что в районе двух часов ночи неизвестный незаконно пробрался на территорию торговой компании и проник в административное здание.