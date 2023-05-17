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В Нижнем Тагиле выбирают места для обустройства новых контейнерных площадок

17 мая 2023, 13:32
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
Осмотр пригодных для строительства новых мест накопления ТКО земельных участков проходит в Нижнем Тагиле. Администрация города планирует рассмотреть более 70 вариантов размещения и обустройства контейнерных площадок.

С середины мая в Нижнем Тагиле проходят комиссионные объезды подходящих для размещения накоплений ТКО территорий. Во время осмотров учитывают наличие подъездных путей, твердого дорожного покрытия, а также возможности для разворота спецтехники.

Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов рассказал об одном из этапов реализации экологической реформы.

Организация новых современных контейнерных площадок — это один из наиболее актуальных вопросов экологической реформы. В прошлом году работы в этом направлении во многих муниципалитетах севера Свердловской области были приостановлены и на это были свои причины. Очень правильно, что администрация Тагила возобновляет работы по обустройству инфраструктуры сбора ТКО, —  прокомментировал Федор Потапов.
#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Общество#Вывоз мусора#ТКО#Рифей#Федор Потапов#Контейнерные площадки
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