В Нижнем Тагиле выбирают места для обустройства новых контейнерных площадок

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
С середины мая в Нижнем Тагиле проходят комиссионные объезды подходящих для размещения накоплений ТКО территорий. Во время осмотров учитывают наличие подъездных путей, твердого дорожного покрытия, а также возможности для разворота спецтехники.
Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов рассказал об одном из этапов реализации экологической реформы.
Организация новых современных контейнерных площадок — это один из наиболее актуальных вопросов экологической реформы. В прошлом году работы в этом направлении во многих муниципалитетах севера Свердловской области были приостановлены и на это были свои причины. Очень правильно, что администрация Тагила возобновляет работы по обустройству инфраструктуры сбора ТКО, — прокомментировал Федор Потапов.