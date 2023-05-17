В поисках нелегальных мигрантов полиция Екатеринбурга устроила рейд на складе Ozon

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По информации пресс-службы полиции по городу Екатеринбург, прошло мероприятие в рамках операции «Нелегальный мигрант». Рейд направлен на обнаружение и предотвращение нарушений миграционного законодательства.
«Такое не в первый раз. Все проходит мирно. Наверное, проверяют, есть ли у них гражданство и разрешение на работу», — пишет Е1 со ссылкой на сотрудника Ozon.
Также сотрудник склада уточнил, что в Ozon на упаковке и отправке товаров работает много мигрантов, которые не владеют русским языком.
Также, напомним, в начале мая в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД устроили погоню за двумя мигрантами.