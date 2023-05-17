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В поисках нелегальных мигрантов полиция Екатеринбурга устроила рейд на складе Ozon

17 мая 2023, 08:04
Фото: 1MI
Проверка рабочих из-за рубежа прошла в Кольцовском легопарке на складе Ozon.

По информации пресс-службы полиции по городу Екатеринбург, прошло мероприятие в рамках операции «Нелегальный мигрант». Рейд направлен на обнаружение и предотвращение нарушений миграционного законодательства.

«Такое не в первый раз. Все проходит мирно. Наверное, проверяют, есть ли у них гражданство и разрешение на работу», — пишет Е1 со ссылкой на сотрудника Ozon.

Также сотрудник склада уточнил, что в Ozon на упаковке и отправке товаров работает много мигрантов, которые не владеют русским языком.

Также, напомним, в начале мая в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД устроили погоню за двумя мигрантами.

Погоню за мигрантами из Таджикистана устроили инспекторы в Екатеринбурге
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#Полиция#Мигранты#OZON#Проверка#Происшествия#Общество#Свердловская область#Артем Карнаухов#Екатеринбург
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