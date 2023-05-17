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В Пышме сосед избил ветерана ВОВ за похоронные деньги

17 мая 2023, 12:33
Фото: 1MI
В Пышме сосед избил ветерана Великой Отечественной войны, потому что не хотел отдавать переданные на хранение похоронные деньги. Пожилой человек является инвалидом второй группы.

Так как у ветерана не осталось в живых никаких родственников, он передал своим соседям 100 тысяч рублей, чтобы они организовали его похороны в случае смерти. Однако потом между ними сложились неприязненные отношения — соседи часто занимали у пенсионера деньги и не отдавали.

Именно поэтому пожилой человек попросил вернуть средства, переданные на хранение, но сосед отказался это сделать. Кроме того, он толкнул ветерана руками в грудь, от чего ветеран упал, ударился и испытал боль.

В марте 2022 года пенсионер обратился в полицию с заявлением о побоях, однако получил отказ в возбуждении дела. Сотрудники прокуратуры провели свою проверку, по результатам которой виновник был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, в суд было направлен иск о взыскании в пользу ветерана суммы неосновательного обогащения, а также компенсации морального вреда. Исковое заявление было удовлетворено, а решение вступило в силу. В настоящее время деньги возвращены пенсионеру в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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