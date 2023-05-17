В Пышме сосед избил ветерана ВОВ за похоронные деньги

Так как у ветерана не осталось в живых никаких родственников, он передал своим соседям 100 тысяч рублей, чтобы они организовали его похороны в случае смерти. Однако потом между ними сложились неприязненные отношения — соседи часто занимали у пенсионера деньги и не отдавали.