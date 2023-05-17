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Жара до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

17 мая 2023, 09:10
Фото: 1MI
Потепление до +27 градусов прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

До конца рабочей недели в Нижнем Тагиле дневная температура воздуха составит около +20 градусов. Будет молооблачная погода без осадков. А с 20 мая начнется постепенное потепление.

Так, в субботу синоптики прогнозируют +23 градуса, а в воскресенье — уже +25 градусов. Ночью тоже будет тепло, ожидается до +9 градусов. 23 мая, во вторник, дневная температура достигнет +27 градусов. Все эти дни будет дуть умеренный ветер в западном или южном направлении, осадков не ожидается.

Аллергикам следует быть осторожнее и иметь при себе необходимые лекарственные препараты, так как уровень пыльцы березы достигнет трех баллов по пятибалльной шкале. Это считается высокой концентрацией аллергена.

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#Евгения Сафина#Прогноз погоды#Синоптики#Жара#Тепло#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
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