Жара до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Так, в субботу синоптики прогнозируют +23 градуса, а в воскресенье — уже +25 градусов. Ночью тоже будет тепло, ожидается до +9 градусов. 23 мая, во вторник, дневная температура достигнет +27 градусов. Все эти дни будет дуть умеренный ветер в западном или южном направлении, осадков не ожидается.