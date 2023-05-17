Жара до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
До конца рабочей недели в Нижнем Тагиле дневная температура воздуха составит около +20 градусов. Будет молооблачная погода без осадков. А с 20 мая начнется постепенное потепление.
Так, в субботу синоптики прогнозируют +23 градуса, а в воскресенье — уже +25 градусов. Ночью тоже будет тепло, ожидается до +9 градусов. 23 мая, во вторник, дневная температура достигнет +27 градусов. Все эти дни будет дуть умеренный ветер в западном или южном направлении, осадков не ожидается.
Аллергикам следует быть осторожнее и иметь при себе необходимые лекарственные препараты, так как уровень пыльцы березы достигнет трех баллов по пятибалльной шкале. Это считается высокой концентрацией аллергена.