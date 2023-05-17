Жители Горноуральского два дня жаловались на сильную вонь с агрокомплекса

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16 мая жители поселка отметили, что запах навоза с агрокомплекса усилилась. Вероятно, этому способствует потепление.
Последние два дня дышать невозможно от вони. Запах непередаваемый, очень стремно пахнет, — поделился с TagilCity.ru местный житель Александр.
Я вчера там проезжал, тоже учуял. Это с полей, — отметил житель Нижнего Тагила Григорий.
Добавим, согласно результатам последней проверки Россельхознадзором и Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой, в агрокомплексе «Горноуральский» не нашли нарушений. Однако образцы земли, пропитанной навозом, специалисты не брали, поскольку она была замерзшая.
Помимо этого, 15 мая жители поселка Горноуральский поздним вечером заметили выбросы, похожие на пепел. Вероятно, это последствия лесных пожаров, которые происходят в Свердловской области. Отметим, что за сутки спасатели в Свердловской области ликвидировали 11 лесных пожаров.