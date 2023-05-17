Жители Горноуральского два дня жаловались на сильную вонь с агрокомплекса

Помимо этого, 15 мая жители поселка Горноуральский поздним вечером заметили выбросы, похожие на пепел. Вероятно, это последствия лесных пожаров, которые происходят в Свердловской области. Отметим, что за сутки спасатели в Свердловской области ликвидировали 11 лесных пожаров.